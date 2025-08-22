Danh tính 2 "quái xế" thông chốt bảo vệ A80, đâm trọng thương cảnh sát cơ động

HHTO - Trong quá trình bảo đảm an ninh buổi tổng hợp luyện diễu binh phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), hai thanh niên sinh năm 2007 điều khiển xe máy lao thẳng vào chốt kiểm soát trên đường Nghi Tàm (Hà Nội), khiến một cán bộ cảnh sát cơ động bị thương nặng.

Trước đó khoảng 20h10' ngày 21/8, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ cấm đường để phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trước số nhà 336A Nghi Tàm (Hà Nội), hướng về Âu Cơ, phát hiện một xe máy lao với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Người điều khiển là Nguyễn Bá H.N. (thường trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) chở theo Nguyễn V.Q. (trú xã Tiến Thắng, Hà Nội), hai thanh niên cùng sinh năm 2007. Khi được yêu cầu dừng lại, cả hai không tuân thủ mà điều khiển xe tông thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội. Cú va chạm khiến cả ba ngã ra đường và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh ghi lại sự việc tại hiện trường tối 21/8. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo chẩn đoán tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại úy Lê Đình Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và hàm, gãy tay trái. Dù chấn thương nặng, anh vẫn tỉnh táo, có thể trò chuyện nhẹ nhàng với đồng đội và người thân.

Ngay trong đêm, Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ.

Công an Hà Nội nhận định, hành vi của N. và Q. là manh động, coi thường pháp luật, đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra ngay trong thời điểm cả nước đang chuẩn bị cho một sự kiện chính trị trọng đại.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ.