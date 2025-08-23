Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Khởi tố 20 quái xế 'đại náo' đường phố

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 20 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, hò hét, mang theo hung khí và quay video đi qua các tuyến đường trên địa bàn xã Kiều Phú, xã Quốc Oai, xã Hưng Đạo.

gay-roi.jpg
Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Ngày 23/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, Công an xã Quốc Oai tiếp nhận thông tin về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí tụ tập tại khu vực đường gom đại lộ Thăng Long và tuyến đường Bắc Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Quốc Oai đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, tập các đối tượng liên quan để làm rõ sự việc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm của N.V.D (SN 2008, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội) bị nhóm của K.X.K (SN 2008, trú tại xã Kiều Phú, TP Hà Nội) dùng súng bắn ná cao su bắn vào người.

Sau đó, nhóm của D nhắn tin hẹn nhóm của K để đánh nhau. Nhóm của D đã tụ tập khoảng 20 người (chủ yếu sinh năm 2008-2009), mang theo hung khí để trả thù nhóm của K.

Khi đến điểm hẹn, do không gặp nhóm đối thủ nên nhóm của D đã điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, hò hét, mang theo hung khí và quay video đi qua các tuyến đường trên địa bàn xã Kiều Phú, xã Quốc Oai, xã Hưng Đạo.

Thanh Hà
#khởi tố 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng #xã Kiều Phú #xã Quốc Oai #xã Hưng Đạo #gây rối trật tự công cộng Hà Nội #điều khiển xe máy tốc độ cao #hung khí tụ tập #bắn ná cao su #tụ tập thanh thiếu niên #quay video vi phạm giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục