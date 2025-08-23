Hà Nội: Khởi tố 20 quái xế 'đại náo' đường phố

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 20 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, hò hét, mang theo hung khí và quay video đi qua các tuyến đường trên địa bàn xã Kiều Phú, xã Quốc Oai, xã Hưng Đạo.

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Ngày 23/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, Công an xã Quốc Oai tiếp nhận thông tin về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí tụ tập tại khu vực đường gom đại lộ Thăng Long và tuyến đường Bắc Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Quốc Oai đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, tập các đối tượng liên quan để làm rõ sự việc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm của N.V.D (SN 2008, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội) bị nhóm của K.X.K (SN 2008, trú tại xã Kiều Phú, TP Hà Nội) dùng súng bắn ná cao su bắn vào người.

Sau đó, nhóm của D nhắn tin hẹn nhóm của K để đánh nhau. Nhóm của D đã tụ tập khoảng 20 người (chủ yếu sinh năm 2008-2009), mang theo hung khí để trả thù nhóm của K.

Khi đến điểm hẹn, do không gặp nhóm đối thủ nên nhóm của D đã điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, hò hét, mang theo hung khí và quay video đi qua các tuyến đường trên địa bàn xã Kiều Phú, xã Quốc Oai, xã Hưng Đạo.