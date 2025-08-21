Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn ở Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trong đêm ở Đà Nẵng bị công an bắt giữ sau 48 giờ truy xét, điều tra.

Tối 20/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản manh động trên địa bàn.

Khoảng 3 giờ ngày 18/8, anh V.Q.B (17 tuổi, trú phường Quảng Phú) bị 4 đối tượng sử dụng dao khống chế, cướp đi một điện thoại iPhone 12 Pro tại khu vực phường Bàn Thạch. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Phường Bàn Thạch lập tức triển khai truy xét, khoanh vùng, truy bắt thủ phạm.

Sau hơn một ngày đêm truy xét, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ danh tính 4 đối tượng gồm Phan Hồ Ka (16 tuổi), Nguyễn Đăng Khôi (16 tuổi), Ngô Thái Danh (17 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (18 tuổi). Đây là nhóm đã tụ tập, chuẩn bị hung khí, tháo biển số xe để thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn trong đêm.

Khai thác nhanh cho thấy, trước khi gây án ở phường Bàn Thạch, các đối tượng đã thực hiện 3 vụ cướp khác tại nhiều tuyến đường vắng ở Phường Hương Trà và Phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.

Thủ đoạn của các đối tượng là đi thành nhóm, di chuyển bằng xe máy đã tháo biển số, tìm nạn nhân đi một mình rồi giả vờ “xin mượn điện thoại”. Khi nạn nhân lưỡng lự, chúng liền dùng dao khống chế, đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi gây án, nhóm đối tượng di chuyển qua nhiều địa phương như Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn… nhằm tránh sự truy bắt của Công an.

Sau 48 giờ công an đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng, thu hồi tang vật gồm 2 điện thoại di động, xe máy và dao thái lan dùng để gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Hoài Văn
#đà nẵng #cướp đêm #bắt giữ #tội phạm #công an #cướp tài sản #bắt nhóm đối tượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục