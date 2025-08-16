Công an Đà Nẵng giải cứu hai thiếu nữ bị ‘bắt cóc online’

TPO - Sau khi lừa nạn nhân vào nhà nghỉ, các đối tượng gọi điện cho người thân yêu cầu gửi hàng trăm triệu đồng để chuộc. Công an Đà Nẵng nắm bắt thông tin, kịp thời giải cứu

Sáng 16/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân bị "bắt cóc online".

Công an kịp thời giải cứu thiếu nữ bị "bắt cóc online". Ảnh CA

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05), Công an TP Đà Nẵng, lúc 17h30 ngày 15/8, lực lượng Công an TP Đà Nẵng nhận thông tin hỗ trợ xác minh thông tin em T.N. (19 tuổi, ở phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) bị bắt cóc. Đối tượng liên hệ với người nhà yêu cầu tiền chuộc 400 triệu đồng. Lúc đó, người thân gia đình không thể liên lạc được với cháu T.N.

Công an nhận định đây là trường hợp bị “bắt cóc online”. Trên cơ sở các thông tin xác minh, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác, tập trung truy tìm cháu. Đến 21h8 cùng ngày, công an đã phát hiện cháu T.N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, đang chat video với một đối tượng tại Campuchia. Sau khi tiếp cận, cán bộ tổ công tác đã động viên, tinh thần cháu T.N. và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cũng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online” khi em này bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, lúc 20h ngày 14/8, gia đình nữ sinh nhận được điện thoại của con gái thông báo cháu đang bị công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn và yêu cầu gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch. Sau đó một đối tượng tự xưng là công an gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 500 triệu đồng thì mới thả cháu về.

Gia đình đã trình báo sự việc tới công an phường Hòa Cường và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng. Lực lượng chức năng hướng dẫn gia đình phối hợp, nhanh chóng vào cuộc xác minh truy tìm và giải cứu được nữ sinh này khi đang ở trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân.

Hiện, vụ việc đang được công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.