Tạm giữ hình sự đối tượng nổ súng, gây rối ở Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan vụ nổ súng tại quán bida và quán nhậu ở xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng.

Công an tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan vụ nổ súng gây rối. Ảnh CA

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 14/8, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Tường (20 tuổi) điều khiển xe chở Đồng Phước Hiệu (30 tuổi) đến quán bida K. tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng, do anh Đoàn Ca Hát làm chủ, để “giải quyết mâu thuẫn”.

Tại đây, Hiệu rút súng RULO bắn chỉ thiên 1 phát, sau đó dí thẳng vào đầu anh Hát, dọa giết. Cùng lúc, Tường lao vào húc đầu vào mặt nạn nhân. Chưa dừng lại, khi đi ngang quán nhậu của anh trai Hát, Hiệu tiếp tục bắn thêm 2 phát chỉ thiên, khiến người dân hoang mang, gây mất an ninh trật tự.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Xuân Phú khẩn trương truy xét. Đến sáng 15/8, Hiệu đã đến công an đầu thú, khai nhận đã phi tang súng xuống cầu Hương An. Khám xét nơi ở, công an thu giữ một khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng nhiều viên đạn. Đối tượng Nguyễn Tường cũng bị triệu tập ngay sau đó.

Hiện, cả hai đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đe dọa giết người và gây rối trật tự công cộng.