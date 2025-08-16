Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt đối tượng cho vay lãi 'cắt cổ' ở Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Bước đầu, cơ quan công an xác định Khá đã cho vay và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng từ 2 nạn nhân với mức lãi suất “cắt cổ”

Ngày 15/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Công Khá (51 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện Lê Công Khá có quan hệ xã hội phức tạp, biểu hiện giàu bất thường. Các trinh sát đã kiên trì theo dõi, thu thập chứng cứ.

Ngày 7/8, đối tượng được triệu tập về trụ sở làm việc. Ban đầu, Khá ngoan cố chối tội, nhưng trước chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi cho vay với lãi suất từ 120%/năm đến hơn 300%/năm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Khá đã cho vay và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng từ 2 nạn nhân anh M.L.H.L lãi suất 120%/năm và anh P.Q.P. với lãi suất 326%/năm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 25,4 triệu đồng, 6.000 USD, máy đếm tiền, ô tô, xe máy, sổ tiết kiệm, giấy vay tiền, cùng bình xịt hơi cay và súng bắn điện.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Công Khá về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và mở rộng điều tra vụ án.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #cho vay lãi nặng #Lê Công Khá #tội phạm tài chính #công an Đà Nẵng #lãi suất cao #bắt giữ

