Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng bắt khách hàng cầm cố ảnh khỏa thân, clip nóng

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để vay được tiền, người muốn vay tiền phải viết giấy nợ và chụp ảnh khỏa thân hoặc để đối tượng quan hệ tình dục rồi quay clip làm tin. Bằng thủ đoạn này, Lê Trần Trung Tín đã cho hàng chục phụ nữ vay với lãi suất “cắt cổ” tới 48%/tháng, khi mất khả năng trả nợ nhiều người bị Tín uy hiếp, khống chế bằng ảnh, clip 'nóng'.

Công an phường Bình Đức (tỉnh An Giang) vừa tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (SN 1997, ngụ phường Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng”.

tin-2-2956.jpg
Lê Trần Trung Tín tại cơ quan cơ quan công. Ảnh: Tiến Tầm.

Trước đó, Công an phường Bình Đức phát hiện Tín có dấu hiệu cho vay nặng lãi nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính phòng trọ của Tín. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Tín.

Tại cơ quan công an, Tín khai, bắt đầu cho vay từ cuối năm 2024. Người vay phải viết giấy nợ và chụp ảnh khỏa thân kèm căn cước công dân gửi cho Tín để cầm cố. Nếu người vay đến gặp trực tiếp, Tín yêu cầu người vay khỏa thân rồi tự chụp ảnh để dùng siết nợ sau này. Trường hợp muốn vay thêm, Tín yêu cầu quan hệ tình dục và quay video, coi như “xóa nợ" nếu người vay có bỏ trốn.

Với thủ đoạn trên, Tín đã cho khoảng 20 người vay, mỗi khoản vay từ 1 - 12 triệu đồng, tổng số tiền đã cho vay hơn 106 triệu đồng, với lãi suất 30% - 48%/tháng.

Nhật Huy
#An Giang #cho vay lãi nặng #ảnh nóng #siết nợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục