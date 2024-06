Dùng ảnh khỏa thân của bạn gái quen qua mạng để tống tiền

TPO - Sau khi có được ảnh chụp cảnh khỏa thân của bạn gái mới quen, Nguyễn Minh Thành đã đề nghị nạn nhân phải đưa tiền nếu không sẽ tung ảnh lên mạng xã hội. Đối tượng bị bắt giữ sau khi liên tục ép bạn gái chuyển tiền nhiều lần.

Ngày 11/6, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thành (24 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chị L.C. (quê Bình Phước) quen biết Nguyễn Minh Thành. Hai người kết bạn qua mạng xã hội Zalo, thường xuyên nói chuyện và phát sinh tình cảm yêu đương.

Trong quá trình nhắn tin, gọi Zalo qua lại, Thành nói chị C. khỏa thân để cả hai cùng xem. Khi chị C. khỏa thân, Thành đã chụp lại những hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, Thành đã gửi ảnh nhạy cảm đến cho chị C. thông qua mạng xã hội Zalo.

Thành đề nghị chị C. phải chuyển tiền, nếu không sẽ tung ảnh khỏa thân lên mạng xã hội. Do bị đe dọa, uy hiếp, chị C. đã chuyển cho Thành 500 ngàn đồng vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Thành.

Sau đó, Thành tiếp tục yêu cầu phải chuyển tiếp 1 triệu đồng nữa sẽ xóa toàn bộ ảnh khỏa thân của chị C. Dù chị C. nói hoàn cảnh hiện nay khó khăn, không kiếm được tiền để chuyển song Thành vẫn đề nghị phải chuyển nếu không sẽ đưa lên mạng xã hội.

Do không có tiền và lo sợ bị ảnh hưởng, chị C. đã đến cơ quan công an để cầu cứu. Nhận được tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Sau khi xác định được nơi ở, Công an thành phố Đồng Xoài tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thành để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thành đã khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã dùng ảnh nóng tống tiền chị C. Quá trình trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Thành, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời thu giữ nhiều hình ảnh nhạy cảm khác, có khả năng đối tượng đã dùng để cưỡng đoạt tài sản của nhiều bị hại khác.