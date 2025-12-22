Lật mặt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

TPO - Công an TPHCM vừa triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ do Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ Đồng Tháp) cầm đầu. Theo đó, các đối tượng lập 3 công ty mua bán nợ, tổ chức bộ phận “thu hồi nợ” để đòi nợ thuê trái pháp luật bằng cách ký các hợp đồng mua bán nợ “giả cách”, hưởng từ 10–50% số tiền thu hồi.

Quá trình đòi nợ, các đối tượng mặc đồng phục, đi ô tô dán logo công ty, liên tục la lối, gây áp lực tinh thần con nợ. Nhiều vụ việc còn bị quay clip, đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ, ép trả tiền.

Clip các đối tượng dùng để lan truyền trên mạng xã hội khi đòi nợ. Nguồn C.A

Ngày 22/12, Công an TPHCM thông tin về vụ triệt phá băng nhóm trên sau chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp, đồng thời triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, do đối tượng Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu băng nhóm. Ảnh C.A

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Quá trình điều tra xác định, Hồ Thành Được chỉ đạo đàn em thành lập 3 pháp nhân nêu trên, thuê người đứng tên đại diện pháp luật nhằm che giấu hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Các công ty đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển nhân viên tham gia đòi nợ với nhiều thủ đoạn mang tính cưỡng ép.

Thông qua các pháp nhân này, các đối tượng ký kết các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với những người có khoản nợ khó đòi, thực chất là hợp thức hóa hành vi đòi nợ thuê. Nhóm này thỏa thuận hưởng từ 10% đến 50% tổng số tiền thu hồi được.

Tang vật thu được từ vụ án. Ảnh C.A

Thủ đoạn đòi nợ của băng nhóm là cho nhân viên mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, nhiều lần đến nhà con nợ la lối, gây áp lực tinh thần, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của nạn nhân. Một số đối tượng còn quay clip quá trình đòi nợ, cắt ghép rồi đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ, tạo sức ép buộc con nợ trả tiền, đồng thời “khuếch trương thanh thế” nhằm tìm kiếm thêm khách hàng.

Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, các đối tượng còn nhắn tin, gọi điện khủng bố tinh thần, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để ép trả nợ thay.

Sau khi xác định rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng, ngày 13/12, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ và triệu tập 28 đối tượng, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ô tô, cùng nhiều điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, băng nhóm do Hồ Thành Được cầm đầu đã thực hiện 3 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố tại vụ án. Ảnh C.A

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ, dữ liệu điện tử, dòng tiền ngân hàng, phân hóa vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.