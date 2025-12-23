'Bà trùm' đường dây mua bán trái phép hóa đơn khoáng sản sa lưới

TPO - Công an xác định Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn GTGT với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 23/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng Nguyễn Tường Thi. Ảnh CA

Thi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 6/3/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực khoáng sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tập trung xác minh, điều tra nghi vấn hoạt động mua bán hóa đơn của các công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng công trình. Qua xác minh, điều tra, công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn GTGT với số tiền trước thuế hơn 80 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và tiến hành khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng). Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Tường Thi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định truy tìm đối tượng trên toàn quốc.

Ngày 19/12, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng Thi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Một tổ công tác được cử đi xác minh, truy vết, tuy nhiên khi lực lượng đến nơi, đối tượng đã bỏ trốn. Tổ công tác tiếp tục rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng đang trên đường trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải đối tượng Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Qua điều tra, xác định Nguyễn Tường Thi là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn GTGT với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.