Thế giới

Google News

‘Bà trùm’ lừa đảo ở Trung Quốc âm mưu 'rửa' 61.000 bitcoin gây rúng động

Minh Hạnh

TPO - Qian Zhimin, kẻ chủ mưu một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc - với số nạn nhân lên đến 130.000 người - đã bị kết án tù hơn 11 năm tại Anh vì tội rửa tiền.

Bà Qian, 47 tuổi, đã thay đổi lời khai vào ngày xét xử đầu tiên, thừa nhận sở hữu và chuyển nhượng tài sản phạm tội.

Các công tố viên cho biết, Qian đã điều hành một vụ lừa đảo đầu tư thông qua công ty Lantian Gerui của bà từ năm 2014 đến năm 2017. Trong đó, khoảng 128.000 người đã đầu tư khoảng 40 tỷ nhân dân tệ (5,62 tỷ USD). Một phần số tiền này sau đó đã bị biển thủ. Hơn 80 người liên quan đến đường dây này đã bị kết án tại Trung Quốc.

Qian đã trốn khỏi Trung Quốc qua Myanmar, Thái Lan, Lào và Malaysia, trước khi bay đến London (Anh) bằng hộ chiếu St. Kitts và Nevis. Sau đó, bà bắt đầu cố gắng chuyển đổi số bitcoin mua bằng tiền lừa đảo thành tiền mặt, các công tố viên cho biết.

zo36etwus5jafhycnzmiexill4.jpg
Qian Zhimin. (Ảnh: Reuters)

Bà Qian đã nhận tội với hai cáo buộc rửa tiền vào tháng 9. Cảnh sát đã thu giữ các thiết bị chứa khoảng 61.000 bitcoin, nhưng đến năm 2021 mới truy cập được. Đây là trong một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay. Số bitcoin này hiện trị giá khoảng hơn 6 tỷ USD.

Qian bật khóc khi thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên án bà 11 năm 8 tháng tù, nói rằng: “Bà là chủ mưu của hành vi phạm tội này từ đầu đến cuối. Động cơ của bà hoàn toàn là lòng tham”.

Mặc dù các thủ tục tố tụng hình sự đã kết thúc, nhưng vẫn còn một cuộc chiến pháp lý dai dẳng về số bitcoin bị tịch thu và cách thức bồi thường cho các nạn nhân.

Các luật sư của Qian cho biết bà không bao giờ có ý định lừa đảo bất kỳ ai, và "sự gia tăng chóng mặt về giá trị của bitcoin đồng nghĩa với việc nó sẽ vượt xa số tiền cần thiết để bồi thường cho các nạn nhân".

Minh Hạnh
Reuters
#Trung Quốc #bà trùm lừa đảo #tỷ phú tiền ảo #bitcoin #tịch thu bitcoin #Anh

