Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục

Minh Hạnh

TPO - Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này, vốn đã làm gián đoạn các chương trình trợ cấp thực phẩm cho hàng triệu người, khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang không được trả lương và gây tắc nghẽn giao thông hàng không.

1536x864-cmsv2-a5801bb1-678d-598.jpg
(Ảnh: AP)

Dự thảo được thông qua với tỷ lệ 60 phiếu thuận - 40 phiếu chống. Trong đó, số phiếu thuận đến từ gần như toàn bộ các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện và tám nghị sĩ Dân chủ. Phe Dân chủ đã không thành công trong việc tìm cách ràng buộc ngân sách chính phủ với các khoản trợ cấp y tế, dự kiến ​​hết hạn vào cuối năm nay.

"Chúng tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn nữa", Thượng nghị sĩ Dick Durbin (đảng Dân chủ) phát biểu. "Việc chính phủ đóng cửa dường như là một cơ hội để chúng ta có chính sách tốt hơn. Nhưng nó đã không hiệu quả”.

Dự thảo sẽ khôi phục ngân sách cho các cơ quan liên bang, và sẽ trì hoãn chiến dịch cắt giảm nhân sự liên bang của Tổng thống Donald Trump, ngăn chặn bất kỳ đợt sa thải nào cho đến ngày 30/1.

Sau Thượng viện, dự thảo sẽ được chuyển đến Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông muốn thông qua sớm nhất là vào ngày 12/11 và chuyển cho Tổng thống Trump để ký thành luật. Ông Trump mô tả thỏa thuận mở cửa lại chính phủ là "rất tốt".

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào cuối tháng 10 cho thấy, 50% số người Mỹ được hỏi đổ lỗi cho đảng Cộng hòa về việc đóng cửa chính phủ, trong khi 43% đổ lỗi cho đảng Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Durbin cho biết, mặc dù ông thấu hiểu những lo ngại của các thành viên đảng Dân chủ khác về chính quyền Tổng thống Trump, nhưng ông "không thể chấp nhận một chiến lược gây ra tranh cãi chính trị" bằng cách làm giảm tiền lương của nhân viên liên bang thông qua đóng cửa chính phủ.

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm ngay sau khi có thông tin về tiến triển trong thỏa thuận mở cửa lại chính phủ.

"Dựa trên tất cả những gì tôi nghe được, họ không thay đổi gì cả, và chúng ta có đủ sự ủng hộ từ đảng Dân chủ, và chúng ta sẽ mở cửa đất nước", ông Trump nói hôm 10/11. "Thật đáng tiếc khi chính phủ bị đóng cửa, nhưng chúng ta sẽ mở cửa đất nước rất nhanh chóng”.

Minh Hạnh
Reuters
