Thế giới

Google News

Nga - Ukraine đưa ra tuyên bố trái ngược về tình hình chiến trường miền đông

Minh Hạnh

TPO - Nga và Ukraine đang đưa ra những thông tin trái ngược về giao tranh xung quanh Myrnohrad, một thị trấn ở phía đông Pokrovsk, nơi lực lượng Nga đã bao vây từ mọi phía.

1457767.jpg
(Ảnh: Tass)

Quân đội Ukraine, trong một tuyên bố trên Facebook, cho biết đã tiếp viện cho lực lượng ở Myrnohrad và luân chuyển các nhóm chiến đấu trong thị trấn, bao gồm cả những người bị thương.

"Các đơn vị Ukraine đang tự tin giữ vững vị trí và loại bỏ đối phương trên các tuyến đường tiếp cận thị trấn Myrnohrad", hãng tin Reuters trích tuyên bố. "Công tác hậu cần cho thị trấn rất phức tạp, nhưng đang được tiến hành”.

Bộ Quốc phòng Nga, trong bài đăng trên Telegram hôm 10/11, cho biết lực lượng nước này đang đẩy mạnh tiến công vào thị trấn Pokrovsk gần đó, ghi nhận những thắng lợi ở hai quận.

Pokrovsk là mục tiêu chính của quân đội Nga trong cuộc tiến quân chậm chạp về phía tây nhằm giành quyền kiểm soát Donetsk.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố trái ngược, rằng lực lượng Ukraine đang giữ vững các vị trí xung quanh Pokrovsk và Dobropillia, một thị trấn phía bắc.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine - Oleksandr Syrskyi, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, cho biết Nga đang tập trung khoảng 150.000 quân vào chiến dịch giành Pokrovsk, với sự tham gia của các nhóm cơ giới và lữ đoàn thủy quân lục chiến.

Ông Syrskyi nói với tờ báo, rằng lực lượng Ukraine đang tận dụng các khu vực đô thị đông đúc để hạn chế bước tiến của quân đội Nga và cũng đang đối đầu với các đơn vị phá hoại của Nga.

"Các trận chiến và giao tranh vẫn đang diễn ra quyết liệt. Đối phương liên tục thực hiện các cuộc tấn công cơ động nhanh chóng”, tuyên bố nêu rõ.

Các báo cáo tiền tuyến cũng cho thấy quân đội Nga đang tiến về các ngôi làng ở khu vực Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã giành được ba ngôi làng dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km trong 24 giờ qua, bao gồm hai ngôi làng ở khu vực Zaporizhzhia, phía đông bắc thị trấn Hulyaipole.

Blog quân sự DeepState của Ukraine, sử dụng các báo cáo nguồn mở để theo dõi vị trí của cả hai bên, đã ghi nhận "sự gia tăng đáng kể các vùng xám” - nơi hai bên cạnh tranh quyền kiểm soát - ở khu vực Zaporizhzhia.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Donetsk #Pokrovsk

