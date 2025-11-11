Cơ quan điều tra Ukraine phanh phui mạng lưới tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng

TPO - Các điều tra viên từ Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đang tiến hành những cuộc khám xét quy mô lớn liên quan đến hành vi tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.

NABU xác nhận đang cùng Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) tiến hành một "chiến dịch lớn nhằm vạch trần tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng".

Các địa điểm bị khám xét ngày 10/11 bao gồm nhà riêng của cựu Bộ trưởng Năng lượng, hiện là Bộ trưởng Tư pháp Herman Galushchenko, và công ty điện hạt nhân nhà nước của Ukraine - Energoatom.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng, hiện là Bộ trưởng Tư pháp Herman Galushchenko. (Ảnh: Pravda)

“Các hoạt động điều tra kéo dài suốt 15 tháng. Hơn 70 cuộc khám xét đã được thực hiện, và hơn 1.000 giờ ghi âm đã được thu thập. Hoạt động của một tổ chức tội phạm cấp cao đã được ghi nhận", NABU cho biết.

Cơ quan này cũng công bố một số hình ảnh cho thấy số lượng lớn tiền mặt, bao gồm một chồng tiền mệnh giá 100 USD được đóng gói trong màng bọc thực phẩm, một số cọc tiền có số sê-ri và được đánh dấu là "ATLANTA" và "KAN CITY".

(Ảnh: NABU)

Theo Pravda, cuộc điều tra liên quan đến hoạt động của các quan chức cấp cao trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng, những người bị tình nghi thành lập tổ chức tội phạm, rửa tiền và làm giàu bất chính.

Cùng ngày, Pravda đưa tin các điều tra viên từ NABU đã tiến hành khám xét nhà của doanh nhân Tymur Mindich - đồng sở hữu Kvartal 95, công ty sản xuất phim do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thành lập trước khi ông nhậm chức tổng thống.

Doanh nhân Tymur Mindich. (Ảnh: Pravda)

Hồi tháng 7, Pravda dẫn nguồn thạo tin cho biết NABU và SAPO đã bắt đầu có hành động pháp lý nhằm vào ông Mindich.

Ngoài ra, ông Mindich cũng được cho là có thể trở thành đối tượng điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, có khả năng liên quan đến cáo buộc rửa tiền.

Theo nguồn tin của tờ Pravda, ông Mindich đã rời khỏi Ukraine chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc khám xét.