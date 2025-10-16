Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thủ tướng Israel xuất hiện tại tòa án

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trở lại tòa án Tel Aviv vào ngày 15/10 để tham dự phiên điều trần mới nhất trong phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng của ông. Quá trình xét xử đến nay đã kéo dài hơn 5 năm.

4435282c757f4768c003062aad0bc6b1.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng vẫn giữ nụ cười trên môi khi ông và đoàn tùy tùng gồm một số bộ trưởng thuộc đảng Likud bị người biểu tình la ó trên đường đến tòa án.

Sự việc diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Thủ tướng Israel nên được ân xá trong ba vụ án tham nhũng của ông.

Trong một vụ án, ông Netanyahu và vợ Sara bị cáo buộc nhận hơn 260.000 đô la Mỹ hàng xa xỉ - bao gồm rượu sâm panh, xì gà và đồ trang sức - từ các tỷ phú để đổi lấy các ưu đãi chính trị.

Trong hai vụ án khác, ông Netanyahu cũng bị cáo buộc cố gắng đàm phán để được hai cơ quan truyền thông Israel đưa tin có lợi. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định mình là nạn nhân của một âm mưu chính trị.

Trong nhiệm kỳ hiện tại, bắt đầu vào cuối năm 2022, ông Netanyahu đã đề xuất những cải cách tư pháp sâu rộng mà các nhà phê bình cho rằng làm suy yếu hệ thống tòa án.

Những điều này đã dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ và chỉ lắng xuống sau khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel vào ngày 13/10, Tổng thống Trump nói với các nghị sĩ, rằng ông Netanyahu nên được ân xá trong các vụ án tham nhũng.

"Xì gà và sâm panh, ai quan tâm đến điều đó chứ?", ông Trump nói đùa trước khi hỏi người đồng cấp Israel Isaac Herzog: "Sao ông không ân xá cho ông ấy?".

Thủ tướng Israel cũng đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ, vì nghi ngờ ra lệnh phạm tội ác chiến tranh trong cuộc tấn công nhằm vào các chiến binh Hamas ở Dải Gaza.

Ông Netanyahu giữ kỷ lục về số năm lãnh đạo Chính phủ Israel lâu nhất, với 18 năm trong nhiều nhiệm kỳ thủ tướng kể từ năm 1996.

Minh Hạnh
Reuters
#Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #cáo buộc #tham nhũng #xét xử

Xem thêm

Cùng chuyên mục