Nga: Quan hệ với Mỹ có tín hiệu tích cực, nhưng cần thời gian để hàn gắn

Minh Hạnh

TPO - Nga nhận thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tiếp tục đối thoại, nhưng việc khắc phục những tổn hại trong quan hệ song phương dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ mất nhiều thời gian, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

ejpjpbeg7jlrzkfo6wac7rxsm4.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc giải quyết xung đột Ukraine, Nga và Mỹ đã tổ chức hai vòng đàm phán cấp cao tại Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm nay, tập trung vào việc khôi phục hoạt động bình thường của các phái bộ ngoại giao và các hình thức hợp tác khác. Vòng đàm phán thứ ba ​​không diễn ra, khi Mátxcơva tuyên bố Mỹ đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp.

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Lavrov cho biết có "nhiều vấn đề gây khó chịu trong quan hệ Nga - Mỹ, phát sinh dưới thời chính quyền Mỹ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden”. Ông nói thêm rằng "sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này".

Sau khi chính quyền Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1, Mátxcơva "cảm nhận được thiện chí nối lại đối thoại”. “Điều này đang diễn ra, nhưng không nhanh như chúng tôi mong muốn", Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.

Theo ông Lavrov, cuộc thảo luận Mỹ - Nga không nên chỉ tập trung vào công việc của các phái bộ ngoại giao, mà còn phải giải quyết các vấn đề về việc trả lại các tài sản ngoại giao của Nga bị tịch thu "bất hợp pháp”, và khôi phục các tuyến đường hàng không giữa hai nước.

"Các đề xuất của chúng tôi liên quan đến bất động sản ngoại giao và việc đi lại bằng đường hàng không đã được chuyển đến phía Mỹ. Các cuộc tiếp xúc làm việc hiện đang được tiến hành về khả năng tiếp tục đối thoại", ông Lavrov nói.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhưng Nga sẽ không từ bỏ các điều kiện cốt lõi để chấm dứt xung đột Ukraine.

"Ngoại trưởng Marco Rubio và tôi hiểu nhu cầu phải liên lạc thường xuyên", ông Lavrov nói. "Điều này rất quan trọng để thảo luận về vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương. Đó là lý do vì sao chúng tôi liên lạc qua điện thoại và sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp mặt trực tiếp khi cần thiết”.

Ông Lavrov cho biết, "những thỏa thuận" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 ở Alaska, được xây dựng dựa trên những yêu cầu của ông Putin vào tháng 6/2024 và ý tưởng từ đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff.

"Chúng tôi hiện đang chờ xác nhận từ Mỹ rằng các thỏa thuận Alaska vẫn có hiệu lực", ông Lavrov nói.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#Nga #Mỹ #Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov #quan hệ Nga - Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #xung đột Nga - Ukraine

