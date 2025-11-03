Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc khai trừ ra khỏi đảng hai cựu quan chức cấp cao vì tham nhũng

Minh Hạnh

TPO - Trung Quốc đã khai trừ ra khỏi đảng hai cựu quan chức chính phủ cấp cao vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết ngày 3/11.

srsx2ql7dviy5ojfz3oo2x7674.jpg
Ông Wang Jianjun - Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Wang Jianjun - Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, đã bị khai trừ ra khỏi đảng và bị cách chức. Ông Xu Xianping - cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cũng bị khai trừ ra khỏi đảng.

Cơ quan giám sát cho biết, ông Wang và ông Xu bị tình nghi nhận hối lộ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp.

Trong đó, ông Wang bị phát hiện đã tham gia các giao dịch đổi quyền lấy tiền và tham nhũng liên quan đến gia đình. Ông cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi từ việc niêm yết cổ phiếu công ty và tài trợ đầu tư, nhận hối lộ và nhận quà cáp một cách bất hợp pháp.

Ông Xu bị phát hiện đã tham gia các chuyến đi và tiệc tùng miễn phí, giúp đỡ người khác thăng chức và thuyên chuyển công tác một cách không chính đáng, lợi dụng chức vụ để trục lợi thông qua việc phê duyệt các khoản vay, hoạt động kinh doanh và ký kết hợp đồng dự án, đồng thời nhận một lượng lớn tiền và quà cáp.

Hiện, tài sản bất chính của hai quan chức đã bị tịch thu và vụ án sẽ được chuyển giao cho cơ quan điều tra để truy tố theo quy định của pháp luật.

Minh Hạnh
#Trung Quốc #tham nhũng #kỷ luật #khai trừ #quan chức #chứng khoán

Xem thêm

Cùng chuyên mục