Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ úp mở về khả năng đưa quân đến Nigeria

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết, quân đội Mỹ có thể triển khai lực lượng đến Nigeria hoặc tiến hành các cuộc không kích để ngăn chặn cái mà ông gọi là cuộc tấn công nhằm vào những người theo đạo Thiên Chúa tại quốc gia Tây Phi này.

kyeisijwlrj2jpig6lc7ahtp6y.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi liệu ông có đang cân nhắc việc triển khai quân đội trên bộ hay tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Nigeria hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Có thể. Ý tôi là còn những điều khác nữa. Tôi hình dung ra rất nhiều điều. Những người theo đạo Thiên Chúa đang ngã xuống ở Nigeria. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra”.

Ông Trump đưa ra bình luận này vào tối 2/11, khi ông trở về Washington sau kỳ nghỉ cuối tuần tại Florida.

Trước đó, ngày 1/11, ông Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Nigeria nếu quốc gia đông dân nhất châu Phi này không trấn áp được nạn sát hại người theo đạo Thiên Chúa.

Lời đe dọa hành động quân sự của Tổng thống Mỹ được đưa ra một ngày sau khi chính quyền của ông đưa Nigeria trở lại danh sách "Các quốc gia đặc biệt quan ngại" mà Mỹ cho là đã vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Mỹ chưa cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Cũng trong cuộc tiếp xúc báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump cho biết hiện tại ông chưa nghĩ đến việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

“Thực ra là không”, Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có đang cân nhắc một thỏa thuận bán tên lửa cho Ukraine hay không. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng có thể thay đổi quyết định.

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã thảo luận về việc cung cấp tên lửa Tomahawk khi gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 22/10. Ông Rutte cho biết vấn đề này đang được xem xét và quyết định thuộc về Mỹ.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, đủ xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa, nhưng Điện Kremlin phản đối động thái này.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Nigeria #tên lửa Tomahawk #Ukraine #châu Phi

