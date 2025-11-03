Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thăm làng đình chiến Hàn Quốc - Triều Tiên

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth sẽ thăm Hàn Quốc để tham dự các cuộc hội đàm liên quan việc định hình lại vai trò của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời dự kiến sẽ thăm khu vực biên giới DMZ với Triều Tiên.

3xa5xrhj7zlefasub4hp3xyvly.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back dự kiến ​​sẽ tổ chức Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) thường niên vào ngày 4/11. Đây là diễn đàn cấp cao nhất, nơi hai nước vạch ra lộ trình cho liên minh quân sự và khả năng phòng thủ của Hàn Quốc trước Triều Tiên.

Hai bên cũng dự kiến ​​sẽ thảo luận về các kế hoạch ứng phó với "môi trường an ninh và các mối đe dọa đang thay đổi", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington đang xem xét một kế hoạch nhằm tăng cường phạm vi hoạt động cho 28.500 quân nhân Mỹ tại Hàn Quốc, hướng tới việc duy trì cán cân quyền lực ở châu Á.

Kế hoạch này có thể cho phép lực lượng Mỹ hoạt động bên ngoài bán đảo Triều Tiên để ứng phó linh hoạt, chẳng hạn như kiềm chế tầm ảnh hưởng quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Hàn Quốc dự kiến sẽ có đợt ​​tăng ngân sách quốc phòng lớn nhất trong nhiều năm vào năm 2026, một phần nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đồng minh cần phải trả nhiều tiền hơn cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia của họ.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth dự kiến ​​sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đến thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở Khu phi quân sự (DMZ) trên biên giới với Triều Tiên.

Đây sẽ là chuyến thăm chung đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng hai nước đồng minh đến DMZ kể từ tháng 10/2017, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thời điểm đó là ông Song Young-moo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến thăm khu vực này.

Triều Tiên, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, mới đây đã phớt lờ lời đề nghị đối thoại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khi ông Trump đến Hàn Quốc.

Cũng trong chuyến thăm, Bộ trưởng Hegseth dự kiến sẽ thăm Trại Humphreys, một căn cứ quân sự rộng lớn của Mỹ cách Seoul khoảng 65 km về phía nam.

Minh Hạnh
Reuters
#Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth #Hàn Quốc #Triều Tiên #Trung Quốc #Bàn Môn Điếm

