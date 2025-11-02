Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Iran tuyên bố sẽ tái thiết các cơ sở hạt nhân

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2/11 tuyên bố, Tehran sẽ xây dựng lại các cơ sở hạt nhân của mình với “sức mạnh lớn hơn”, nhưng khẳng định nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Pezeshkian đưa ra bình luận này trong chuyến thăm cơ quan năng lượng nguyên tử và gặp gỡ các quan chức cấp cao của ngành công nghiệp hạt nhân Iran.

“Việc phá hủy các tòa nhà và nhà máy sẽ không gây ra vấn đề gì cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tái thiết với sức mạnh lớn hơn”, ông Pezeshkian nói.

ceeoppftwzpejnha5kswwaaqyi.jpg
kjgcei5zt5iwrm3d2s6qniuotm.jpg
nmnvr56o6nnynaemkoojui45bu.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thăm cơ quan năng lượng nguyên tử tại Tehran, ngày 2/11. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước đó hôm 1/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, nước này sẽ không ngừng làm giàu uranium, bất chấp áp lực từ Mỹ và các đồng minh.

Theo ông Araghchi, các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6 đã không thể phá hủy chương trình làm giàu uranium mà Iran khẳng định hoàn toàn mang tính dân sự. Mặc dù một số "vật liệu hạt nhân đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát", nhưng công nghệ "vẫn còn nguyên vẹn", ông nói.

“Chúng tôi không thể ngừng làm giàu uranium, và những gì không đạt được bằng phương tiện chiến tranh cũng sẽ không thể đạt được thông qua các biện pháp chính trị”.

Ông nói thêm rằng Iran vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp, nhưng chỉ khi Washington ngừng đặt ra những điều mà ông mô tả là "điều kiện bất khả thi và không thể chấp nhận được".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng ông sẽ ra lệnh tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran cố gắng khởi động lại các cơ sở mà Mỹ đã ném bom vào tháng 6.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian #hạt nhân #năng lượng nguyên tử

