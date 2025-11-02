Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thủ tướng Canada xin lỗi Tổng thống Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết đã xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump về một đoạn phim phản đối thuế quan, và yêu cầu Thủ hiến Ontario Doug Ford không phát sóng đoạn phim này.

09c93ef395062ba2b350b2d891ef9e85.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Reuters)

Trả lời các phóng viên sau khi tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Thủ tướng Carney xác nhận ông đã gửi lời xin lỗi riêng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cả hai cùng tham dự bữa tối do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì hôm 29/10.

“Tôi đã xin lỗi Tổng thống Trump”, ông Carney nói, thừa nhận rằng ông đã xem đoạn phim với Thủ hiến Ontario, nhưng phản đối việc phát sóng nó.

Đoạn phim - do Thủ hiến Ontario đề xuất - sử dụng một đoạn trích từ cựu Tổng thống Ronald Reagan, biểu tượng của đảng Cộng hòa, nói rằng thuế quan gây ra chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế.

Đáp lại, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng hóa từ Canada, và Washington cũng đã dừng các cuộc đàm phán thương mại với Canada.

Khi rời Hàn Quốc hôm 30/10, Tổng thống Trump nói rằng ông đã có một cuộc trò chuyện "rất tốt đẹp" với Thủ tướng Canada Carney, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Hôm 31/10, ông Trump vẫn tuyên bố Mỹ và Canada sẽ không khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại.

Cũng trong cuộc tiếp xúc báo chí, Thủ tướng Carney cho biết, cuộc hội đàm của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 31/10 là một bước ngoặt trong quan hệ sau nhiều năm căng thẳng.

Cuộc gặp chính thức gần đây nhất giữa các nhà lãnh đạo Canada và Trung Quốc diễn ra vào năm 2017, khi thủ tướng lúc bấy giờ là ông Justin Trudeau có một cuộc trao đổi ngắn với ông Tập tại một cuộc họp ở San Francisco.

Ông Carney cho biết chuyến đi tới châu Á là một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Canada vào Mỹ. "Điều này không thể diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng chúng tôi đang hành động rất nhanh", ông nói.

Minh Hạnh
Reuters
#Thủ tướng Canada Mark Carney #Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Canada #Trung Quốc #thuế quan

