Nga siết chặt vòng vây Pokrovsk, nhóm đặc nhiệm Ukraine bị loại bỏ

Minh Hạnh

TPO - Trong thông báo ngày 1/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã đánh bại một nhóm đặc nhiệm Ukraine được điều động đến thành phố Pokrovsk (thuộc Donetsk) nhằm ngăn chặn lực lượng Nga tiến sâu hơn vào thành phố.

1457339.jpg
(Ảnh: Tass)

Trước đó, Ukraine tuyên bố đã triển khai lực lượng đặc nhiệm đến Pokrovsk bằng trực thăng Black Hawk. Khoảng 10 quân nhân Ukraine đã đáp xuống một cánh đồng từ chiếc trực thăng, theo đoạn video mà Reuters thu thập được.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm quân này đã bị loại bỏ.

“Tất cả 11 người bước xuống từ chiếc trực thăng đã thiệt mạng”, trích thông báo. “Lực lượng Nga đang tiến về Pokrovsk để giành quyền kiểm soát khu vực này”.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, lực lượng Nga đã đẩy lùi nỗ lực của Trung đoàn Tấn công Độc lập 425 "Skala" của Ukraine nhằm thoát khỏi Hryshyne (phía tây bắc Pokrovsk), khi gọng kìm bao vây của Nga trong khu vực đang dần khép lại.

Các cuộc giao tranh quanh Hryshyne rất quan trọng, cho thấy lực lượng Nga sắp cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine tới Pokrovsk.

Việc giành quyền kiểm soát Pokrovsk - được truyền thông Nga gọi là "cửa ngõ vào Donetsk", và Kostiantynivka ở phía đông bắc - nơi lực lượng Nga cũng đang cố gắng bao vây, sẽ tạo cho Mátxcơva một nền tảng để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Mỏ than cốc duy nhất của Ukraine - được sử dụng trong ngành công nghiệp thép của nước này - nằm cách Pokrovsk khoảng 10 km về phía tây. Nhà sản xuất thép Metinvest cho biết hồi tháng 1 rằng họ đã tạm dừng hoạt động khai thác tại đây.

Lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa các tuyến đường tiếp tế của Ukraine, sau đó làm hoang mang lực lượng Ukraine bằng cách điều các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái để phá vỡ tuyến hậu cần.

Về cơ bản, chiến thuật của Nga đã tạo ra cái mà các blogger quân sự Nga gọi là "vùng xám mơ hồ trong thành phố", nơi cả hai bên đều chưa hoàn toàn giành quyền kiểm soát, nhưng lại gặp nhiều khó khăn để bảo vệ.

