Ukraine tiết lộ số lần triển khai tên lửa Flamingo tầm bắn 3.000 km

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tên lửa hành trình Flamingo do Ukraine phát triển đã được sử dụng chín lần trong các hoạt động chiến đấu thực tế. Tên lửa đã chứng minh được hiệu quả cao, trở thành dự án vũ khí thành công nhất của nước này, Le Figaro đưa tin.

Theo Le Figaro, Flamingo được đánh giá là tên lửa tốt nhất do Ukraine phát triển. Đầu đạn của Flamingo được cho là có sức công phá lớn, mạnh gấp đôi so với đầu đạn tên lửa Tomahawk của Mỹ (Tomahawk mang khoảng 450 kg chất nổ).

Bài báo lưu ý rằng, Flamingo được phát triển mà không phụ thuộc vào nguồn tài trợ hay giấy phép từ phương Tây, hoàn toàn dựa trên sáng kiến và kỹ năng của các kỹ sư Ukraine, một minh chứng cho khả năng ứng biến và sản xuất vũ khí tiên tiến ngay trong thời chiến.

tl.png

Tên lửa này có thể trở thành "bước ngoặt" trong cuộc xung đột với Nga, cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự, kho vũ khí và căn cứ không quân xa hơn tiền tuyến mà không cần dựa vào các tên lửa do phương Tây sản xuất như Storm Shadow hay ATACMS.

Hồi cuối tháng 8, các phương tiện truyền thông đưa tin Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Flamingo. Chi phí cho một tên lửa ước tính khoảng 500.000 USD, rẻ hơn bốn lần so với các tên lửa tương tự.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal xác nhận việc sản xuất loại vũ khí này, đồng thời cho biết thêm rằng tên lửa hành trình Flamingo rất mạnh và có tầm bắn xa.

Đến tháng 10, tờ The Economist đưa tin Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa Flamingo để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã có được kinh nghiệm chiến đấu khi sử dụng tên lửa Flamingo mới và dự kiến ​​sẽ sớm có thêm nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của đối phương.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được đánh giá là vũ khí tầm xa có sức công phá lớn, với tầm bay hơn 3.000 km và khả năng duy trì độ cao chỉ khoảng 50 m so với mặt đất, giúp tránh bị radar đối phương phát hiện. Loại tên lửa này mang theo đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
