Phòng không Ukraine để lọt hàng chục tên lửa và UAV của Nga

TPO - Ukraine cho biết hệ thống phòng của nước này đã vô hiệu hóa 623 trên tổng 705 vũ khí do Nga phóng trong đêm, song hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vẫn vượt qua lưới phòng thủ, gây tổn thất đáng kể cho cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 29, rạng sáng 30/10, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 705 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 653 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 52 tên lửa các loại (4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 8 tên lửa hành trình Kalibr, 2 tên lửa hành trình Iskander-K,30 tên lửa hành trình Kh-101, 2 tên lửa dẫn đường Kh-59 và 1 tên lửa chống radar Kh-31P ).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Kursk, Millerovo, Oryol, Primorsko-Akhtarsk và Cape Chauda thì tên lửa được phóng từ Nizhny Novgorod, Rostov, Kursk, Voronezh, Saratov và Biển Đen. Tính đến trưa ngày 30/10, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 623 mục tiêu, trong đó bao gồm 283 UAV và 31 tên lửa.

Không quân Ukraine đã ghi nhận 16 tên lửa và 63 máy bay không người lái nhắm trúng vào 20 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 19 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, 3 tên lửa khác của Nga đã biến mất khỏi radar, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả của chúng đang được cập nhật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một tuyên bố mới nhất cho biết, đêm qua, Nga đã triển khai hơn 650 máy bay không người lái và hơn 50 tên lửa tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, bao gồm cơ sở năng lượng và dân sự.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Vinnytsia, Kiev, Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Dnipropetrovsk, Chernihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk và Lviv. Ông nhấn mạnh các lực lượng cứu hộ và kỹ thuật Ukraine nỗ lực khôi phục nguồn điện và nước ở những khu vực bị gián đoạn.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố sáng nay (30/10) bộ này cho biết, các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 170 máy bay không người lái của Ukraine.

