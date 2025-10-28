Ukraine tung video phá hủy 'ô phòng không', 'rồng lửa' S-300 của Nga

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố một đoạn video ghi lại cảnh phá hủy hai hệ thống radar cùng một bệ phóng tên lửa thuộc tổ hợp phòng không S-300 của Nga ở khu vực Donbass.

Theo thông báo từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), trong hai tuần qua, đơn vị đặc nhiệm Prymary đã liên tục nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Nga ở khu vực Donbass. Các vụ tập kích được cho là đã phá hủy hai trạm radar 48YA6-K1 Podlyot và một bệ phóng của tổ hợp S-300V.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tuyên bố của DIU được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang dần bị đẩy lùi khỏi các thành trì ở Donbass, chịu áp lực trước ưu thế quân số và các đợt tấn công bộ binh dồn dập của Nga trên khắp mặt trận.

Giới quan sát nhận định, các hoạt động tấn công nhằm vào hệ thống phòng không của Nga có thể tạm thời giảm bớt áp lực trên không cho Ukraine, song tình hình chiến sự thực tế vẫn bất lợi cho Kiev.

Theo trang tin Kyiv Independent, quân đội Nga đã tiến vào khu vực Pokrovsk, nơi từng là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, và đang cố gắng áp sát thành phố này để buộc Ukraine phải rút lui.

S-300V là hệ thống phòng không và tên lửa di động đa năng, được phát triển vào những năm 1970 và đưa vào biên chế năm 1988.

Hệ thống phòng không này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự khỏi máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi bệ phóng được trang bị radar chiếu xạ mục tiêu riêng, cho phép hoạt động tự động. Hệ thống có thể tấn công đồng thời nhiều loại mục tiêu, di chuyển với tốc độ lên tới 3.000 m/s.

S-300V sử dụng tên lửa 9M83 và 9M82 với tầm bắn lần lượt là 75 km và 100 km, tất cả các thành phần đều được lắp trên xe bánh xích, đảm bảo tính cơ động cao. Chi phí cho một bệ phóng ước tính khoảng 40 triệu USD.

Trong khi đó, trạm radar 48YA6-K1, là một phần của tổ hợp S-300 và S-400 công nghệ cao, được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ không phận. Hệ thống radar cung cấp nhiều khả năng khác nhau, bao gồm nhận dạng mục tiêu tự động và xác định tọa độ. Radar này có thể theo dõi nhiều mục tiêu khí động học, ngay cả những mục tiêu khó phát hiện và xác định.

Hoạt động trong dải tần số bước sóng centimet, hệ thống radar có thể phát hiện đồng thời tới 200 mục tiêu. 48YA6-K1 có phạm vi phát hiện kéo dài từ 10 đến 200 km, có thể mở rộng lên 300 km ở chế độ mở rộng. Radar có thể xác định mục tiêu ở độ cao tối đa 10 km và cung cấp phạm vi bao phủ 360 độ.

Các chuyên gia lưu ý rằng radar này không chỉ là yếu tố quan trọng đối với Nga mà còn đối với các đồng minh của nước này trong khuôn khổ mở rộng vùng kiểm soát không phận.