Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tung video phá hủy 'ô phòng không', 'rồng lửa' S-300 của Nga

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố một đoạn video ghi lại cảnh phá hủy hai hệ thống radar cùng một bệ phóng tên lửa thuộc tổ hợp phòng không S-300 của Nga ở khu vực Donbass.

Theo thông báo từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), trong hai tuần qua, đơn vị đặc nhiệm Prymary đã liên tục nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Nga ở khu vực Donbass. Các vụ tập kích được cho là đã phá hủy hai trạm radar 48YA6-K1 Podlyot và một bệ phóng của tổ hợp S-300V.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tuyên bố của DIU được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang dần bị đẩy lùi khỏi các thành trì ở Donbass, chịu áp lực trước ưu thế quân số và các đợt tấn công bộ binh dồn dập của Nga trên khắp mặt trận.

Giới quan sát nhận định, các hoạt động tấn công nhằm vào hệ thống phòng không của Nga có thể tạm thời giảm bớt áp lực trên không cho Ukraine, song tình hình chiến sự thực tế vẫn bất lợi cho Kiev.

Theo trang tin Kyiv Independent, quân đội Nga đã tiến vào khu vực Pokrovsk, nơi từng là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, và đang cố gắng áp sát thành phố này để buộc Ukraine phải rút lui.

S-300V là hệ thống phòng không và tên lửa di động đa năng, được phát triển vào những năm 1970 và đưa vào biên chế năm 1988.

Hệ thống phòng không này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự khỏi máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi bệ phóng được trang bị radar chiếu xạ mục tiêu riêng, cho phép hoạt động tự động. Hệ thống có thể tấn công đồng thời nhiều loại mục tiêu, di chuyển với tốc độ lên tới 3.000 m/s.

S-300V sử dụng tên lửa 9M83 và 9M82 với tầm bắn lần lượt là 75 km và 100 km, tất cả các thành phần đều được lắp trên xe bánh xích, đảm bảo tính cơ động cao. Chi phí cho một bệ phóng ước tính khoảng 40 triệu USD.

Trong khi đó, trạm radar 48YA6-K1, là một phần của tổ hợp S-300 và S-400 công nghệ cao, được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ không phận. Hệ thống radar cung cấp nhiều khả năng khác nhau, bao gồm nhận dạng mục tiêu tự động và xác định tọa độ. Radar này có thể theo dõi nhiều mục tiêu khí động học, ngay cả những mục tiêu khó phát hiện và xác định.

Hoạt động trong dải tần số bước sóng centimet, hệ thống radar có thể phát hiện đồng thời tới 200 mục tiêu. 48YA6-K1 có phạm vi phát hiện kéo dài từ 10 đến 200 km, có thể mở rộng lên 300 km ở chế độ mở rộng. Radar có thể xác định mục tiêu ở độ cao tối đa 10 km và cung cấp phạm vi bao phủ 360 độ.

Các chuyên gia lưu ý rằng radar này không chỉ là yếu tố quan trọng đối với Nga mà còn đối với các đồng minh của nước này trong khuôn khổ mở rộng vùng kiểm soát không phận.

Quỳnh Như
#Ukraine #phòng không #S-300 #Donbass #Nga #trạm radar #xung đột Nga-Ukraine #radar 48YA6-K1 #Podlyot

Xem thêm

Cùng chuyên mục