Phòng không Nga đẩy lùi hàng chục máy bay không người lái nhắm vào Mátxcơva

Minh Hạnh

TPO - Các hệ thống phòng không của Nga đã nỗ lực suốt đêm để đẩy lùi cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào Mátxcơva. Hai trong số bốn sân bay của thành phố đã buộc phải đóng cửa.

1411275.jpg
(Ảnh: Tass)

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin cho biết, trong suốt nhiều tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 22h ngày 26/10, thủ đô của Nga đã phải hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn có sự tham gia của ít nhất 37 máy bay không người lái.

Theo kênh Telegram SHOT, tiếng nổ đã được báo cáo ở các quận Ramensky, Podolsk, Klimovsk, Domodedovo, Kolomna và Troitsk - tất cả đều nằm ở phía nam và đông nam Mátxcơva.

Lực lượng phòng không Nga đã được kích hoạt để đối phó cuộc tấn công. Cùng lúc đó, lực lượng cứu hộ được điều động đến các địa điểm mảnh vỡ rơi xuống.

Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsiya xác nhận, sân bay lớn Domodedovo và sân bay nhỏ hơn Zhukovsky đã bị đóng cửa để đảm bảo an toàn. Cả hai sân bay đều nằm cách Mátxcơva khoảng 40 km về phía nam và đông nam.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại, và chưa có bình luận nào từ Ukraine.

Trong bài phát biểu tối 26/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Nga đã phóng gần 1.200 máy bay không người lái và 50 tên lửa, hầu hết là tên lửa đạn đạo, nhằm vào Ukraine trong tuần qua.

Theo ông Zelensky, việc phòng thủ trước những mối đe dọa như vậy “phải là nỗ lực chung, không quốc gia nào trên thế giới có thể một mình đối mặt với vấn đề này”.

Minh Hạnh
RT, Reuters, Pravda
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Mátxcơva #tên lửa phòng không Nga #máy bay không người lái

