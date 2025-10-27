Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tìm ra cách 'khắc chế' bom KAB của Nga

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine cho biết, bom dẫn đường KAB mà Nga triển khai có thể bị hệ thống phòng không của nước này đánh chặn.

Trưởng phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, tiết lộ, lực lượng Nga gần đây đã sử dụng bom dẫn đường KAB được trang bị động cơ phản lực để tấn công Ukraine. Tuy nhiên, hệ thống phòng không của Kiev có thể đã bắn hạ chúng.

Theo quan chức này, bom dẫn đường trang bị động cơ phản lực đã bắt đầu được Nga triển khai đến các khu vực Odessa, Mykolaiv và Poltava. Ông lưu ý rằng, Nga đang sử dụng những vũ khí này nhằm thử nghiệm hiệu quả và khả năng phản ứng của lực lượng phòng thủ Ukraine.

bom.png

Bình luận về cuộc tấn công gần đây của Nga vào khu vực Odesa, ông Yurii Ihnat lưu ý rằng những quả bom này không gây ra mối đe dọa đáng kể vì chúng có thể bị hệ thống phòng không đánh chặn.

"Đây là loại bom được phóng từ máy bay Su-34. Về đặc điểm, nó tương tự như tên lửa hành trình, do đó có thể bị các hệ thống phòng không đánh chặn. Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam đã xác nhận việc đánh chặn hai quả bom dẫn đường tầm xa như vậy trong vụ tập kích vào Odesa", ông nói.

Quan chức Ukraine nhấn mạnh Nga đang sử dụng và cải tiến nhiều loại vũ khí trên không. Tuy nhiên, Ukraine và các đối tác cũng đang phát triển công nghệ quốc phòng để đối phó và đánh chặn mối đe dọa này.

Theo báo cáo, ngày 24/10, Ukraine lần đầu tiên ghi nhận các quả bom dẫn đường mới được lực lượng Nga triển khai nhằm vào mục tiêu ở Odesa. Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực, Oleh Kiper, mô tả sự kiện này là mối đe dọa mới và nghiêm trọng.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đưa tin Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom hàng không trang bị UMPK, còn được gọi là Grom-1 hoặc Grom-2. Những vũ khí này có tầm bắn từ 150-200 km.

Quỳnh Như
Pravda
#xung đột Nga Ukraine #bom KAB #Nga #phòng thủ #không quân #đánh chặn vũ khí #tấn công Ukraine #vũ khí tối tân

Xem thêm

Cùng chuyên mục