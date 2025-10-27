Ukraine tìm ra cách 'khắc chế' bom KAB của Nga

TPO - Quan chức Ukraine cho biết, bom dẫn đường KAB mà Nga triển khai có thể bị hệ thống phòng không của nước này đánh chặn.

Trưởng phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, tiết lộ, lực lượng Nga gần đây đã sử dụng bom dẫn đường KAB được trang bị động cơ phản lực để tấn công Ukraine. Tuy nhiên, hệ thống phòng không của Kiev có thể đã bắn hạ chúng.

Theo quan chức này, bom dẫn đường trang bị động cơ phản lực đã bắt đầu được Nga triển khai đến các khu vực Odessa, Mykolaiv và Poltava. Ông lưu ý rằng, Nga đang sử dụng những vũ khí này nhằm thử nghiệm hiệu quả và khả năng phản ứng của lực lượng phòng thủ Ukraine.

Bình luận về cuộc tấn công gần đây của Nga vào khu vực Odesa, ông Yurii Ihnat lưu ý rằng những quả bom này không gây ra mối đe dọa đáng kể vì chúng có thể bị hệ thống phòng không đánh chặn.

"Đây là loại bom được phóng từ máy bay Su-34. Về đặc điểm, nó tương tự như tên lửa hành trình, do đó có thể bị các hệ thống phòng không đánh chặn. Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam đã xác nhận việc đánh chặn hai quả bom dẫn đường tầm xa như vậy trong vụ tập kích vào Odesa", ông nói.

Quan chức Ukraine nhấn mạnh Nga đang sử dụng và cải tiến nhiều loại vũ khí trên không. Tuy nhiên, Ukraine và các đối tác cũng đang phát triển công nghệ quốc phòng để đối phó và đánh chặn mối đe dọa này.

Theo báo cáo, ngày 24/10, Ukraine lần đầu tiên ghi nhận các quả bom dẫn đường mới được lực lượng Nga triển khai nhằm vào mục tiêu ở Odesa. Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực, Oleh Kiper, mô tả sự kiện này là mối đe dọa mới và nghiêm trọng.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đưa tin Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom hàng không trang bị UMPK, còn được gọi là Grom-1 hoặc Grom-2. Những vũ khí này có tầm bắn từ 150-200 km.