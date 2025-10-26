Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Nga để chấm dứt xung đột Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung để nhắm vào những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga nếu Mátxcơva tiếp tục trì hoãn việc chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine, các nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

aff4130ff1a799d33ecb662c9f672baa.jpg
(Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Trump đã định vị mình là một người kiến ​​tạo hòa bình toàn cầu, nhưng buộc thừa nhận rằng việc cố gắng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine khó khăn hơn ông dự đoán.

Một nguồn tin riêng am hiểu về các động thái nội bộ của chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Trump có thể sẽ tạm dừng trong vài tuần và đánh giá phản ứng của Nga đối với thông báo trừng phạt ngày 23/10.

Lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty dầu mỏ Lukoil và Rosneft. Động thái này đã khiến giá dầu tăng hơn 2 USD.

Một số lệnh trừng phạt bổ sung mà Mỹ chuẩn bị có thể sẽ nhắm vào lĩnh vực ngân hàng của Nga và cơ sở hạ tầng được sử dụng để đưa dầu ra thị trường, theo một quan chức Mỹ và một người khác am hiểu vấn đề này cho biết.

Thượng viện Mỹ cũng đang có những động thái nhất định, với việc một số nghị sĩ tiếp tục thúc đẩy việc thông qua Dự luật trừng phạt lưỡng đảng vốn đã bị trì hoãn từ lâu.

Giới chức Mỹ nói với các đối tác châu Âu, rằng nước này ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để mua vũ khí Mỹ cho Kiev. Và Washington đã có những cuộc thảo luận nội bộ về việc tận dụng tài sản của Nga tại Mỹ để hỗ trợ Ukraine.

Mặc dù chưa rõ liệu Washington có thực hiện bất kỳ động thái nào trong số đó hay không, nhưng điều này cho thấy chính quyền Mỹ đã có một bộ công cụ được chuẩn bị kĩ càng để tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế, phát biểu hôm 24/10 rằng ông tin Nga, Mỹ và Ukraine đang tiến gần đến một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Dmitriev cho biết, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin không bị hủy bỏ như tổng thống Mỹ mô tả, và hai nhà lãnh đạo có thể sẽ gặp nhau vào một thời điểm khác.

Minh Hạnh
Reuters
