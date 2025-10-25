Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đồng minh phương Tây loay hoay với bài toán viện trợ Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng người đồng cấp Hà Lan và Đan Mạch Dick Schoof và Mette Frederiksen hôm 24/10 đã tham dự cuộc họp bàn về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.

68fbb86885f54071ba08b4ff.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 24/10. (Ảnh: Getty Images)

Tại cuộc họp, các đồng minh châu Âu của Ukraine cho biết, tài sản Nga bị đóng băng cần được sử dụng nhanh chóng để tài trợ cho Kiev.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, giải pháp về cách sử dụng tài sản của Nga phải được tìm ra trước Giáng sinh, để đảm bảo rằng chúng ta có thể tài trợ cho Ukraine trong những năm tới”.

Tuy nhiên, chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra.

Trước đó hôm 23/10, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không thể thông qua kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Kiev, do những lo ngại từ Bỉ - nơi nắm giữ hàng trăm tỷ đô la dự trữ của Nga.

Khả năng cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

Bất chấp tuyên bố của ông Rutte rằng Ukraine có quyền tiếp cận vũ khí tầm xa, không có tuyên bố nào được đưa ra liên quan đến việc chấp nhận yêu cầu của Kiev.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm 24/10, rằng ông đã thảo luận vấn đề chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng vấn đề này vẫn đang được xem xét.

"Đặc biệt, về tên lửa Tomahawk, tất nhiên, tổng thống và tôi đã thảo luận về vấn đề đó. Vấn đề này vẫn đang được tổng thống xem xét và một lần nữa, quyết định thuộc về Mỹ", ông Rutte nói, nhắc lại rằng "mỗi đồng minh tự quyết định loại vũ khí họ muốn cung cấp cho Ukraine".

Ông nói thêm rằng Kiev có quyền tấn công "các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa".

Hiện tại Mỹ đã cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí, bao gồm hệ thống phòng không Patriot, hệ thống tên lửa HIMARS và ATACMS.

Mặc dù thủ tướng Hà Lan và Đan Mạch hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới của EU và Mỹ đối với dầu mỏ của Nga, nhưng hai quốc gia này cũng không tự nguyện cung cấp vũ khí mới cho Kiev.

Pháp và Anh trước đây đã cung cấp cho Ukraine tên lửa SCALP/Storm Shadow, gần đây nhất được sử dụng để tấn công một nhà máy hóa chất của Nga ở Bryansk vào ngày 21/10.

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine diễn ra sau cuộc gặp căng thẳng ngày 17/10 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó Kiev đã không đạt được thỏa thuận mua tên lửa hành trình Tomahawk.

Kể từ đó, Nhà Trắng đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest và công bố các lệnh trừng phạt mới đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, điều mà các nhà phân tích coi là dấu hiệu cho thấy Washington sẵn sàng gây áp lực lên Mátxcơva.

Minh Hạnh
Reuters, Kyiv Independent
