Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ 'bật đèn xanh' chuyển giao Patriot cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 'bật đèn xanh' cho việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng giữa Washington và Kiev.

Tuyên bố trên được Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak đưa ra vào hôm thứ Sáu (24/10). Ông Yermak cho biết chi tiết cụ thể của thỏa thuận chưa thể công bố, nhưng nhấn mạnh các hệ thống được chuyển giao sẽ là phiên bản mới và hiệu quả nhất. Dù vậy, Ukraine vẫn phải chờ trong danh sách dài các quốc gia mong muốn sở hữu Patriot.

"Danh sách các quốc gia chờ đợi rất dài, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để rút ngắn thời gian chuyển giao. Quan trọng nhất là Tổng thống Trump đã 'bật đèn xanh', và hiện tại, phần còn lại chỉ là vấn đề kỹ thuật", ông nói.

41fb2bf2-5723-47eb-930a-6059893824c0.png

Theo quan chức này, chương trình mua sắm vũ khí thông qua cơ chế PURL (danh sách vũ khí ưu tiên cho Ukraine) của Mỹ với sự tham gia của 17 quốc gia cũng đang được đẩy mạnh.

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 17/10 tại Washington, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đã bàn về các biện pháp tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine. Sau cuộc gặp, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo nước này đang chuẩn bị hợp đồng để mua 25 hệ thống Patriot từ Washington để tăng cường khả năng phòng không.

Ông Zelensky lưu ý rằng, Ukraine sẽ không nhận được tất cả hệ thống cùng một lúc, bởi nhiều quốc gia khác cũng đã ký hợp đồng với nhà sản xuất Mỹ và đang chờ đến lượt giao hàng.

Trong bài phát biểu mới đây tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể nhận được hệ thống phòng không Patriot mới sớm hơn nếu các nước châu Âu đồng ý cho nước này chuyển lên đầu danh sách.

"Chúng tôi đề nghị điều chỉnh thứ tự, nếu có thể nhận hệ thống ngay bây giờ. Xin hãy linh hoạt với nhu cầu phòng không của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Theo các báo cáo quân sự, Ukraine hiện đang có ít nhất 8 tổ hợp Patriot, trong đó 6 hệ thống có khả năng hoạt động và 2 hệ thống khác đang được tân trang. Đây được cho là vũ khí duy nhất mà Kiev sở hữu có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không di động (SAM) do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Đây là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ và đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1980.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Mỹ #Patriot #Ukraine #phòng thủ #tên lửa #tăng cường quốc phòng #Tổng thống Zelensky #xung đột Nga-Ukraine

Cùng chuyên mục