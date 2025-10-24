Rộ tin cặp 'oanh tạc cơ' B-1B Lancer áp sát Venezuela

Hãng thông tấn Associated Press (AP) đưa tin, Mỹ đã triển khai cặp máy bay ném bom siêu thanh B-1B tới gần bờ biển Venezuela, tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng Caribe trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với quốc gia Nam Mỹ này.
Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, hôm thứ Năm (23/10) các máy bay B-1B đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Dyess ở Texas và bay qua Biển Caribe hướng về bờ biển Venezuela. Một quan chức Mỹ giấu tên sau đó cũng đã xác nhận chuyến bay huấn luyện của B-1B đã diễn ra ở vùng Biển Caribe.
Sự việc này diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi oanh tạc cơ B-52 và tiêm kích F-35B của Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện cuộc phô diễn sức mạnh quân sự gần một hòn đảo ngoài khơi Venezuela.
Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản bác và khẳng định thông tin không chính xác. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng Mỹ không hài lòng với Venezuela vì một vài lý do và ma túy là một trong số đó.
Cũng trong hôm 23/10, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chính quyền của ông đang xem xét mở rộng phạm vi tấn công sang các băng đảng ma túy tại những quốc gia Nam Mỹ, đồng thời tiếp tục nhắm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy trên vùng biển quốc tế.
Tổng thống Trump nhấn mạnh, chiến dịch chống buôn bán ma túy đã mang lại những kết quả rõ rệt và trở thành một trong những yếu tố thành công nhất trong chính sách an ninh quốc gia của Mỹ.
B-1B Lancer là máy bay ném bom chiến lược tầm xa, được phát triển bởi Rockwell International, nay là Boeing Defense And Space Group, bắt đầu phục vụ trong lực lượng Không quân Mỹ từ năm 1986.
Máy bay được thiết kế với chiều dài 44,5 m; chiều cao 10,4 m; với sải cánh 24 m khi cụp và 42 m khi xòe. B-1B Lancer sử dụng 4 động cơ phản lực cho phép nó đạt vận tốc 1.335km/h, tầm hoạt động 12.000 km và độ cao 18.000 m.
B1-B Lancer có tải trọng cất cánh tối đa 216 tấn. Máy bay có ba khoang vũ khí bên trong và sáu điểm cứng bên ngoài dưới thân.
B1-B Lancer có thể mang 57 tấn vũ khí, bao gồm 34 tấn bom ở các khoang chứa trong thân và 23 tấn vũ khí dưới các giá treo bên ngoài. Tính linh hoạt của B-1B Lancer cho phép triển khai một loạt vũ khí như tên lửa không đối đất, tên lửa tầm xa và bom chùm.