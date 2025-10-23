Ukraine có kế hoạch mua hàng trăm máy bay chiến đấu Gripen từ Thụy Điển

TPO - Ukraine và Thụy Điển đã ký biên bản ghi nhớ về khả năng bán 100 đến 150 máy bay chiến đấu đa năng JAS 39E Gripen nhằm tăng cường sức mạnh cho Kiev.

Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Thụy Điển, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu của ông sau chuyến thăm Na Uy.

Theo kế hoạch, Thụy Điển sẽ xuất khẩu từ 100 đến 150 chiếc máy bay chiến đấu Gripen E sang Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định đây là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cần thiết cho một hợp đồng xuất khẩu lớn giữa hai nước.

Quan chức này lưu ý, quá trình sản xuất và bàn giao 100-150 máy bay cho Ukraine có thể mất 10-15 năm.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là việc có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Chúng tôi chỉ đang thể hiện sự sẵn sàng và mong muốn của đối tác, và đó là cách mọi quá trình bắt đầu", ông nói.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ulf Kristersson.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đặt mục tiêu mua ít nhất 100 máy bay chiến đấu Gripen theo hợp đồng sắp tới. Ông nói thêm rằng phía Kiev sẽ cố gắng thúc đẩy thỏa thuận để đảm bảo có thể bắt đầu sử dụng Gripen ngay từ năm sau.

"Chúng tôi biết mình đang làm gì, và Gripen là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng các phi công Ukraine đã bắt đầu huấn luyện trên máy bay chiến đấu của Thụy Điển.

Thủ tướng Kristersson lưu ý rằng, thỏa thuận này liên quan đến phiên bản hiện đại nhất của máy bay chiến đấu Gripen. Do đó đợt giao hàng đầu tiên có thể bắt đầu trong vòng ba năm tới.

JAS 39 Gripen là máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ 4.5 của Thụy Điển do Saab phát triển, được thiết kế để triển khai cho cả nhiệm vụ phòng thủ và tấn công. Ukraine và Thụy Điển đã nhiều lần thảo luận về khả năng cung cấp máy bay này cho Kiev.

Gripen E là phiên bản nâng cấp của các mẫu Gripen trước đây với động cơ, hệ thống điện tử hàng không và radar cải tiến. Trong đó, động cơ General Electric F414-GE-39E tạo ra lực đẩy mạnh hơn 25% so với các mẫu tiền nhiệm, giúp tăng cường khả năng cơ động và hiệu suất của máy bay. Radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) Raven ES-05, cung cấp độ chính xác cao và phát hiện mục tiêu tầm xa.

Về trang bị vũ khí, Gripen E có 10 giá treo cho phép mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa Meteor, IRIS-T, cũng như nhiều loại bom dẫn đường.