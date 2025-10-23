Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Mỹ loại trừ khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk, bác tin 'mở khóa' vũ khí tầm xa cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã bình luận về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nhấn mạnh tính phức tạp cũng như quá trình triển khai loại vũ khí này.

Phát biểu trước báo giới hôm 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nhấn mạnh rằng việc triển khai chúng sẽ cần rất nhiều thời gian và việc sử dụng các hệ thống vũ khí như vậy vẫn còn hạn chế.

Theo ông Trump, trở ngại chính trong việc vận hành tên lửa Tomahawk là quá trình đào tạo dài hạn. Ông cho biết một người vận hành cần ít nhất sáu tháng, và trung bình khoảng một năm để thành thạo vận hành tên lửa. Việc huấn luyện bao gồm các bài học hệ thống điều khiển, thực hành các quy trình chỉ định mục tiêu, làm việc trên máy mô phỏng và các bài tập chung toàn diện.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Về vấn đề Tomahawk, nhiều người không biết rằng phải mất ít nhất sáu tháng, thường là một năm, để học cách sử dụng chúng. Chúng rất phức tạp. Vì vậy, cách duy nhất để sử dụng Tomahawk là chính chúng ta phải bắn nó, và chúng ta sẽ không làm như vậy", Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau những đồn đoán về việc Mỹ dỡ bỏ các hạn chế về vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây được cho là đã được Washington dỡ bỏ, nhưng Thổng thống Trump phủ nhận thông tin này và gọi đó là "tin giả". Bình luận của ông xác nhận lập trường của Nhà Trắng về việc tránh leo thang căng thẳng thông qua sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ.

"Bài báo của tờ Wall Street Journal về việc Mỹ chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga là tin giả! Mỹ không liên quan gì đến những tên lửa đó, bất kể chúng đến từ đâu, hay Ukraine làm gì với chúng!", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Quỳnh Như
Tass
#Mỹ #tên lửa Tomahawk #Ukraine #Trump #vũ khí tầm xa #hạn chế vũ khí #tấn công sâu #xung đột Nga-Ukraine

