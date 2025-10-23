Mỹ cân nhắc hạn chế xuất khẩu mặt hàng quan trọng sang Trung Quốc

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch hạn chế các mặt hàng xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc, từ máy tính xách tay đến động cơ phản lực, nhằm trả đũa lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới nhất của Bắc Kinh, theo các nguồn thạo tin.

(Ảnh: Reuters)

Mặc dù đây không phải là kế hoạch duy nhất đang được thảo luận, nhưng nó sẽ hiện thực hóa lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng này về việc cấm xuất khẩu "phần mềm quan trọng" sang Trung Quốc, bằng cách hạn chế các lô hàng có chứa phần mềm của Mỹ hoặc được sản xuất bằng phần mềm của Mỹ.

Việc xem xét các biện pháp kiểm soát như vậy cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc một sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, ngay cả khi một số người trong Chính phủ Mỹ ủng hộ một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, theo hai nguồn tin.

"Tôi xác nhận mọi thứ đều đang được xem xét", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 22/10 khi được hỏi về các biện pháp hạn chế phần mềm đối với Trung Quốc. "Nếu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này - dù là phần mềm, động cơ hay những thứ khác - được thực hiện, thì có khả năng sẽ được phối hợp với các đồng minh G7 của chúng tôi”.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm sau khi bài báo của Reuters được đăng tải. Chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, trong khi Nasdaq giảm khoảng 1% khi thị trường đóng cửa.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc không bình luận về các biện pháp cụ thể mà Mỹ đang xem xét, nhưng cho biết Trung Quốc phản đối việc Mỹ "áp đặt các biện pháp đơn phương”, và cam kết "thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình" nếu Mỹ tiếp tục đi theo con đường mà Bắc Kinh coi là sai lầm.

Nguy cơ gián đoạn thương mại với Trung Quốc

Bà Emily Kilcrease, cựu quan chức thương mại hiện đang làm việc tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cho biết phần mềm là một đòn bẩy của Mỹ. Tuy nhiên, những biện pháp kiểm soát như vậy sẽ cực kỳ khó thực hiện và sẽ gây ra phản ứng dữ dội cho ngành công nghiệp Mỹ.

"Mọi thứ đều được tạo ra bằng phần mềm của Mỹ”, một nguồn tin cho biết, nhấn mạnh phạm vi rộng lớn của biện pháp được đề xuất.

Một nguồn tin khác nói rằng, các quan chức chính quyền có thể công bố biện pháp này để gây áp lực lên Trung Quốc, nhưng sẽ không thực hiện nó. Ngoài ra, các đề xuất chính sách hạn chế hơn cũng đang được thảo luận.

Động thái này có thể làm gián đoạn thương mại toàn cầu với Trung Quốc, đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghệ, và có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ nếu được thực hiện. Nó tương tự những hạn chế mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt đối với Mátxcơva sau khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Bài đăng trên Truth Social của ông Trump được đưa ra chỉ một tuần trước cuộc gặp tiềm năng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, và một ngày sau khi Trung Quốc mở rộng đáng kể việc kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm. Trung Quốc thống trị thị trường đất hiếm, vốn rất cần thiết cho sản xuất công nghệ.

Trong bài đăng của mình, ông Trump cũng cáo buộc Trung Quốc đang xem xét “kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn đối với hầu hết mọi sản phẩm" mà họ sản xuất và một số mặt hàng do nước ngoài sản xuất từ ngày 1/11. Ông cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia.

Hàng nhập khẩu của Trung Quốc hiện phải chịu mức thuế quan khoảng 55% của Mỹ, và có thể tăng vọt lên tới 155% nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa tăng thuế quan của mình. Tuy nhiên, ông Trump dường như đã mềm mỏng hơn với Bắc Kinh, đăng trên mạng xã hội X ngày 12/10 rằng “Mỹ muốn giúp Trung Quốc, chứ không phải làm hại Trung Quốc!"

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent dự kiến ​​sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Malaysia trong tuần này, trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc vào cuối tháng.