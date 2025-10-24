Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Venezuela triển khai 5.000 tên lửa Igla-S tại các vị trí phòng không trọng yếu

Quỳnh Như

TPO - Venezuela triển khai 5.000 tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Igla-S tại các vị trí quan trọng. Việc triển khai này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng biển Caribe.

Tổng thống Nicolas Maduro trong một tuyên bố hôm 22/10 cho biết, Venezuela đã triển khai khoảng 5.000 tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Igla-S tại các vị trí chủ chốt để tăng cường phòng không, đảm bảo an ninh quốc gia.

Nhà lãnh đạo Venezuela nhấn mạnh, các hệ thống phòng không luôn trong trạng thái sẵn sàng đẩy lùi những mối đe dọa.

"Bất kỳ lực lượng quân sự nào trên thế giới đều biết đến sức mạnh của Igla-S. Venezuela có không dưới 5.000 tên lửa Igla-S", ông Maduro nhấn mạnh.

marudo.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tuyên bố của Tổng thống Nicolas Maduro được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây có phát biểu ám chỉ khả năng tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela như một phần trong nỗ lực chống buôn bán ma túy.

Igla-S (SA-24 Grinch) là phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa phòng không vác vai MANPADS do Nga phát triển, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không cỡ nhỏ như tên lửa hành trình, máy bay không người lái, trực thăng và máy bay tầm thấp.

Tên lửa mang đầu đạn 2,5kg, tầm bắn lên đến 6 km và có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao tối đa 3,5 km. So với các biến thể tiền nhiệm, Igla-S sở hữu đầu dò độ nhạy cao và khả năng kháng mồi bẫy nhiệt được cải thiện, giúp tăng hiệu quả khi đối phó mục tiêu sử dụng biện pháp đối phó hồng ngoại.

Bên cạnh đó, Igla-S có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường, bắn được ở mọi vị trí, có gắn thiết bị nhìn đêm. Igla-S có sức công phá lớn, ưu thế nổi bật của hệ thống này là lắp 2 ngòi nổ tiếp xúc và không tiếp xúc.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Venezuela #Igla-S #phòng không #quốc phòng #tên lửa MANPADS #an ninh quốc gia #hệ thống phòng không #chiến dịch chống ma túy #biển Caribe

