Nga bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình Su-75

Quỳnh Như

TPO - Nga bắt đầu sản xuất nguyên mẫu Su-75 Checkmate, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ thế hệ thứ năm, theo Aviacionline.

Theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nguyên mẫu máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ một động cơ Su-75 Checkmate hiện đang được lắp ráp tại Nhà máy hàng không Yuri Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur. Chuyến bay đầu tiên của dòng máy bay dự kiến ​​diễn ra vào năm 2027. Nếu nguồn tài chính được duy trì ổn định, việc sản xuất hàng loạt và đưa máy bay vào biên chế có thể diễn ra vào năm 2035.

su-75.jpg

Năm 2021, Nga đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi trình làng mô hình máy bay chiến đấu một động cơ nội địa mới nhất có tên Checkmate tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2021. Máy bay được giới thiệu là một giải pháp tối ưu với thiết kế tàng hình, cấu ​​trúc mô-đun, khả năng tương thích với hệ thống điện tử hàng không hiện đại và các hệ thống vũ khí ngoài tầm nhìn vượt trội.

Tháng 7/2023, có thông tin cho biết "siêu máy bay" này đã được UAC cấp bằng sáng chế với ba phiên bản: Huấn luyện chiến đấu một chỗ, hai chỗ và không người lái.

Su-75 Checkmate được phát triển dựa trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57. Máy bay được thiết kế tích hợp các hệ thống mới nhất, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI).

Su-57 Checkmate cũng được trang bị hệ thống phòng thủ và chế áp điện tử trên không hiện đại, cho phép máy bay tránh các thiết bị phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, cùng với radar mảng ăng ten hoạt động theo từng giai đoạn. Radar cho phép máy bay theo dõi 30 mục tiêu và tấn công đồng thời 6 mục tiêu.

Là máy bay chiến đấu một động cơ dựa trên công nghệ tàng hình, Su-57 Checkmate trang bị một khoang chứa cho các loại vũ khí không đối không và không đối đất. Su-75 Checkmate có thể mang tải trọng khoảng 7 tấn và có khả năng tấn công tới 6 mục tiêu cùng một lúc.

Tiêm kích sử dụng động cơ mang lại hiệu suất cao cho phép nó bay với tốc độ Mach 1,8 (tương đương 2.205km/h) và phạm vi hoạt động 3.000 km.

Quỳnh Như
Aviacionline
