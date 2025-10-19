Khoảnh khắc tên lửa Iskander Nga tập kích điểm phóng UAV của Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một địa điểm được lực lượng Ukraine sử dụng để phóng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 17/10, quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander vào địa điểm phóng máy bay không người lái của Ukraine ở Martovoe, cách thành phố Kharkiv khoảng 50 km về phía đông.

Vụ tập kích đã phá hủy 65 máy bay không người lái Lyuty, 5 bệ phóng, 4 xe tải và hạ hơn 30 binh sĩ Ukraine, bao gồm cả người điều khiển máy bay không người lái.

Máy bay không người lái lớp Lyuty được cho là có tầm hoạt động 1.000 km và có thể mang theo đầu đạn nổ nặng tới 75 kg.

Trong một diễn biến mới, sáng 19/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai tên lửa đạn đạo Iskander đã vô hiệu hóa thành công một hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine gần Pavlohrad, vùng Dnipropetrovsk.

Thống kê từ bộ này cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã phát hiện và phá hủy 29 hệ thống Patriot của Ukraine.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư, gây ra thương vong cho dân thường. Phía Nga cáo buộc đây là hành động "khủng bố", đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự và nhà máy sản xuất UAV của Ukraine.