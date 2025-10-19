Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Khoảnh khắc tên lửa Iskander Nga tập kích điểm phóng UAV của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một địa điểm được lực lượng Ukraine sử dụng để phóng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 17/10, quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander vào địa điểm phóng máy bay không người lái của Ukraine ở Martovoe, cách thành phố Kharkiv khoảng 50 km về phía đông.

Vụ tập kích đã phá hủy 65 máy bay không người lái Lyuty, 5 bệ phóng, 4 xe tải và hạ hơn 30 binh sĩ Ukraine, bao gồm cả người điều khiển máy bay không người lái.

Máy bay không người lái lớp Lyuty được cho là có tầm hoạt động 1.000 km và có thể mang theo đầu đạn nổ nặng tới 75 kg.

Trong một diễn biến mới, sáng 19/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai tên lửa đạn đạo Iskander đã vô hiệu hóa thành công một hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine gần Pavlohrad, vùng Dnipropetrovsk.

Thống kê từ bộ này cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã phát hiện và phá hủy 29 hệ thống Patriot của Ukraine.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư, gây ra thương vong cho dân thường. Phía Nga cáo buộc đây là hành động "khủng bố", đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự và nhà máy sản xuất UAV của Ukraine.

Quỳnh Như
RT
#Nga #tên lửa Iskander #UAV #Ukraine #Phòng không #Patriot #xung đột Nga Ukraine #tấn công quân sự #điểm phóng UAV

Xem thêm

Cùng chuyên mục