Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể coi là 'hành động khiêu khích'

TPO - Quan chức Nga cho biết nước này có thể coi việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine là hành động khiêu khích, làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với an ninh toàn cầu.

Phát biểu bên lề cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) tại Samarkand, Uzbekistan, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkincho biết: "Nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga sẽ coi động thái này là hành động khiêu khích. Và mỗi bước đi như vậy, nếu được thực hiện, chắc chắn sẽ làm gia tăng đáng kể những rủi ro trong lĩnh vực an ninh - không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn cầu".

Người đứng đầu SVR lưu ý rằng, vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk đã được thảo luận một phần trong trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump vào hôm qua (16/10).

Hôm thứ Năm (16/10), sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đồng ý sẽ sớm có cuộc gặp tại Hungary. Ông Trump cũng lưu ý rằng, Mỹ không thể làm cạn kiệt kho tên lửa hành trình Tomahawk của mình bằng cách cung cấp chúng cho Ukraine. Đồng thời xác nhận vấn đề chuyển giao vũ khí này cho chính quyền Kiev đã được thảo luận với người đồng cấp Nga.

Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk, Kiev kỳ vọng tên lửa này sẽ trở thành vũ khí răn đe mạnh mẽ, buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán và tìm ra giải pháp hòa bình. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chuyển giao những tên lửa loại này.