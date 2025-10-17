Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể coi là 'hành động khiêu khích'

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Nga cho biết nước này có thể coi việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine là hành động khiêu khích, làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với an ninh toàn cầu.

Phát biểu bên lề cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) tại Samarkand, Uzbekistan, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkincho biết: "Nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga sẽ coi động thái này là hành động khiêu khích. Và mỗi bước đi như vậy, nếu được thực hiện, chắc chắn sẽ làm gia tăng đáng kể những rủi ro trong lĩnh vực an ninh - không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn cầu".

Người đứng đầu SVR lưu ý rằng, vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk đã được thảo luận một phần trong trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump vào hôm qua (16/10).

b8a2ea1d-2d14-4303-bad4-0a97128b36dc.jpg

Hôm thứ Năm (16/10), sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đồng ý sẽ sớm có cuộc gặp tại Hungary. Ông Trump cũng lưu ý rằng, Mỹ không thể làm cạn kiệt kho tên lửa hành trình Tomahawk của mình bằng cách cung cấp chúng cho Ukraine. Đồng thời xác nhận vấn đề chuyển giao vũ khí này cho chính quyền Kiev đã được thảo luận với người đồng cấp Nga.

Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk, Kiev kỳ vọng tên lửa này sẽ trở thành vũ khí răn đe mạnh mẽ, buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán và tìm ra giải pháp hòa bình. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chuyển giao những tên lửa loại này.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm, tầm trung đến tầm xa (460-2.500 km) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường, bao gồm GPS và dẫn đường quán tính, cho phép tránh chướng ngại vật và bắn trúng mục tiêu được chỉ định một cách chính xác.

Tomahawk có nhiều cấu hình khác nhau, ở biến thể thông thường tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh 450kg hoặc đạn chùm. Trong biến thể hạt nhân, các tên lửa hiện mang W80 - đầu đạn hạt nhân hai giai đoạn có năng suất thấp đến trung bình với hỏa lực nổ từ 5-150 kiloton.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #Mỹ #Tomahawk #xung đột Nga-Ukraine #an ninh toàn cầu #vũ khí

