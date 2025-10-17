Tổng thống Putin phác thảo tương lai năng lượng Nga giữa biến động toàn cầu

TPO - Phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng Nga 2025, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga vẫn giữ vai trò chủ chốt trong thị trường dầu khí toàn cầu, dù chịu sức ép cạnh tranh. Ông cho biết Nga đang mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới ngoài châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Vladimir Putin ngày 16/10 đã có bài phát biểu quan trọng tại Tuần lễ Năng lượng Nga 2025 ở Mátxcơva về tương lai của ngành dầu mỏ, khí đốt và năng lượng hạt nhân.

Theo ước tính của Tổng thống Putin, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm nay sẽ đạt 104,5 triệu thùng/ngày, tăng hơn một triệu thùng so với năm ngoái. Các yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ là sự phát triển tích cực của ngành công nghiệp hóa dầu cũng như của lĩnh vực vận tải, khi kế hoạch loại bỏ dần động cơ đốt trong đang bị trì hoãn. “Mọi người đang sử dụng ô tô chạy xăng, và họ sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết, nước này vẫn duy trì vị thế là nhà sản xuất dầu hàng đầu, “bất chấp sự cạnh tranh không lành mạnh đang gây bất lợi cho chúng tôi”.

"Chúng tôi chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu và dự kiến ​​sẽ sản xuất 510 triệu tấn dầu vào cuối năm nay. Con số này thấp hơn khoảng 1% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng điều này phù hợp với thỏa thuận OPEC+, nghĩa là đây là một sự cắt giảm tự nguyện”, ông Putin nói.

“Ngành dầu mỏ Nga đang hoạt động một cách đáng tin cậy và đang lên kế hoạch cho tương lai. Các công ty của chúng tôi không chỉ mang lại sự ổn định cho thị trường nội địa và phát triển ngành lọc dầu, mà trong bối cảnh môi trường bên ngoài đầy thách thức, họ đã thể hiện sự linh hoạt, có thể thiết lập các kênh cung ứng và thanh toán mới. Trước đây, xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của chúng tôi chủ yếu tập trung vào một thị trường tiêu thụ duy nhất là Liên minh Châu Âu, nhưng giờ đây phạm vi địa lý đã rộng hơn nhiều”.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga đang tiếp tục hợp tác trong OPEC+, thực hiện nghĩa vụ cân bằng thị trường toàn cầu. “Những nỗ lực chung của chúng tôi đang mang lại kết quả”, ông nói.

Về khí đốt, Tổng thống Putin cho biết: "Dường như việc một số nước châu Âu từ chối tiếp nhận khí đốt của Nga và sự gián đoạn của đường ống Dòng chảy Phương Bắc đã khiến chúng ta bị cô lập khỏi các thị trường truyền thống, giáng một đòn mạnh vào một lĩnh vực quan trọng trong tổ hợp nhiên liệu và năng lượng của chúng ta”.

“Phải thừa nhận rằng xuất khẩu khí đốt của chúng ta ban đầu đã giảm, nhưng sau đó đã bắt đầu tăng trưởng trở lại. Mặc dù vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng sự tăng trưởng này là hoàn toàn rõ ràng”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, động thái của Liên minh châu Âu (EU) chỉ càng đẩy nhanh sự dịch chuyển nguồn cung của Nga sang “những người mua có trách nhiệm và triển vọng hơn, những quốc gia hiểu rõ lợi ích của chính mình và hành động hợp lý, dựa trên lợi ích quốc gia”.

Về năng lượng hạt nhân, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới có chuyên môn trong toàn bộ chuỗi năng lượng hạt nhân.

"Dựa trên nền tảng này, chúng tôi đang xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Ai Cập, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng tôi dự định tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp hạt nhân với các nước Nam bán cầu thông qua BRICS”, ông Putin nói.