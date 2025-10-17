Cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố

TPO - Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton bị truy tố vì lan truyền thông tin tuyệt mật bằng tài khoản trực tuyến cá nhân và lưu giữ các tài liệu này tại nhà riêng.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. (Ảnh: Reuters)

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Maryland hôm 16/10 đã truy tố ông Bolton với 8 cáo buộc truyền tải và 10 cáo buộc lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng.

"Cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho thấy, ông John Bolton bị cáo buộc lan truyền thông tin tuyệt mật bằng tài khoản trực tuyến cá nhân và lưu giữ các tài liệu này tại nhà riêng, vi phạm trực tiếp luật liên bang", Giám đốc FBI Kash Patel cho biết. "Bất kỳ ai đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta cũng đều sẽ phải chịu trách nhiệm".

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các tài liệu này chứa thông tin tình báo về "các cuộc tấn công trong tương lai, các đối thủ nước ngoài và quan hệ chính sách đối ngoại", cũng như thông tin về người cung cấp thông tin và "thông tin tình báo về các nhà lãnh đạo đối thủ".

Các đặc vụ liên bang đã khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Bolton ở Washington vào đầu mùa hè này. Các công tố viên cáo buộc ông Bolton vẫn lưu giữ các hồ sơ mật ngay cả sau khi rời khỏi nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Bolton từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, và là cố vấn an ninh quốc gia từ năm 2018 đến 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Luật sư của ông Bolton - bà Abbe Lowell - phủ nhận việc thân chủ vi phạm pháp luật. "Những cáo buộc này xuất phát từ một phần nhật ký cá nhân của Đại sứ Bolton trong suốt 45 năm sự nghiệp của ông. Đây là những tài liệu không được xếp loại mật, chỉ được chia sẻ với gia đình trực hệ của ông, và được FBI biết đến từ năm 2021", bà Lowell cho biết trong một tuyên bố.