Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố

Minh Hạnh

TPO - Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton bị truy tố vì lan truyền thông tin tuyệt mật bằng tài khoản trực tuyến cá nhân và lưu giữ các tài liệu này tại nhà riêng.

ge5p3zwkwfo35dc3j6p75kw77a.jpg
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. (Ảnh: Reuters)

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Maryland hôm 16/10 đã truy tố ông Bolton với 8 cáo buộc truyền tải và 10 cáo buộc lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng.

"Cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho thấy, ông John Bolton bị cáo buộc lan truyền thông tin tuyệt mật bằng tài khoản trực tuyến cá nhân và lưu giữ các tài liệu này tại nhà riêng, vi phạm trực tiếp luật liên bang", Giám đốc FBI Kash Patel cho biết. "Bất kỳ ai đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta cũng đều sẽ phải chịu trách nhiệm".

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các tài liệu này chứa thông tin tình báo về "các cuộc tấn công trong tương lai, các đối thủ nước ngoài và quan hệ chính sách đối ngoại", cũng như thông tin về người cung cấp thông tin và "thông tin tình báo về các nhà lãnh đạo đối thủ".

Các đặc vụ liên bang đã khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Bolton ở Washington vào đầu mùa hè này. Các công tố viên cáo buộc ông Bolton vẫn lưu giữ các hồ sơ mật ngay cả sau khi rời khỏi nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Bolton từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, và là cố vấn an ninh quốc gia từ năm 2018 đến 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Luật sư của ông Bolton - bà Abbe Lowell - phủ nhận việc thân chủ vi phạm pháp luật. "Những cáo buộc này xuất phát từ một phần nhật ký cá nhân của Đại sứ Bolton trong suốt 45 năm sự nghiệp của ông. Đây là những tài liệu không được xếp loại mật, chỉ được chia sẻ với gia đình trực hệ của ông, và được FBI biết đến từ năm 2021", bà Lowell cho biết trong một tuyên bố.

Minh Hạnh
RT
#John Bolton #Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #tài liệu mật #FBI

Xem thêm

Cùng chuyên mục