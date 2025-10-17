Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Israel và Hamas cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Minh Hạnh

TPO - Israel cho biết đang chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah trên biên giới giữa Dải Gaza với Ai Cập, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể vì vẫn đổ lỗi cho Hamas về việc vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Một cuộc tranh cãi liên quan đến việc trao trả thi thể các con tin bị Hamas giữ ở Dải Gaza vẫn có khả năng làm đảo lộn thỏa thuận ngừng bắn. Các vấn đề quan trọng khác của kế hoạch, bao gồm giải giáp phong trào Hamas và chính quyền tương lai của Dải Gaza, vẫn chưa được giải quyết.

Người phát ngôn Chính phủ Israel - Shosh Bedrosian - nói với các phóng viên hôm 16/10, rằng Israel vẫn cam kết với thỏa thuận và tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình, yêu cầu Hamas trả lại thi thể của 19 con tin mà họ chưa trao trả.

Phong trào Hamas đã giao nộp 10 thi thể, nhưng Israel cho biết một trong số đó không phải là con tin.

Nhóm chiến binh này tuyên bố đã giao nộp tất cả các thi thể có thể thu hồi được. Việc trao trả thêm thi thể sẽ đòi hỏi phải cho phép máy móc hạng nặng và thiết bị đào bới vào Dải Gaza.

zdrg4paliricxpub6o3t67vcki.jpg
xwt3ffc6jzp7jnkstxrei2ai7i.jpg
vu5e4ak7u5irpovgbsfkmjhree.jpg
Cảnh hoang tàn tại Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Ngày 16/10, một quan chức cấp cao của Hamas đã cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, loại bỏ 24 người trong các vụ xả súng kể từ tuần trước. Một danh sách các hành vi vi phạm như vậy đã được chuyển cho các bên hòa giải. “Israel đang ngày đêm tìm cách phá vỡ thỏa thuận thông qua các hành vi vi phạm trên thực địa", ông nói.

Quân đội Israel chưa phản hồi ngay lập tức các cáo buộc của Hamas. Trước đó, họ cho biết một số người Palestine đã phớt lờ cảnh báo không được tiếp cận các vị trí ngừng bắn của Israel, và quân đội đã "nổ súng để loại bỏ mối đe dọa".

Israel cho biết, giai đoạn tiếp theo của kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sẽ bao gồm điều khoản yêu cầu Hamas từ bỏ vũ khí và chuyển giao quyền lực, điều mà cho đến nay Hamas vẫn từ chối thực hiện.

Trong một tuyên bố ngày 16/10, cơ quan viện trợ quân sự COGAT của Israel cho biết đang phối hợp với Ai Cập để quyết định ngày mở lại cửa khẩu Rafah cho người dân sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị cần thiết.

Theo COGAT, cửa khẩu Rafah sẽ không mở cửa cho hàng viện trợ vì điều này không được quy định trong thỏa thuận ngừng bắn ở bất kỳ giai đoạn nào. Thay vào đó, tất cả hàng hóa nhân đạo đến Dải Gaza sẽ phải đi qua Kerem Shalom do Israel kiểm soát sau khi trải qua các cuộc kiểm tra an ninh.

Minh Hạnh
Reuters
