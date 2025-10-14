Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bill Clinton khen ngợi Tổng thống Trump

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Joe Biden đã ca ngợi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump về vai trò của ông trong việc đàm phán lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Dải Gaza tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập). (Ảnh: Getty Images)

“Tôi rất vui mừng vì lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, 20 con tin còn sống cuối cùng đã được trả tự do, và hàng viện trợ đã bắt đầu đổ về Dải Gaza”, ông Bill Clinton cho biết trong một tuyên bố.

“Tổng thống Trump và chính quyền của ông, cùng với Qatar và các bên liên quan khác trong khu vực xứng đáng được ghi nhận vì đã giữ chân tất cả mọi người cho đến khi đạt được thỏa thuận”, ông nói thêm.

Ông kêu gọi Israel và Hamas “cố gắng biến khoảnh khắc mong manh này thành hòa bình lâu dài, đảm bảo phẩm giá và an ninh cho cả người Palestine và người Israel”.

Cựu Tổng thống Joe Biden cũng cảm ơn Tổng thống Trump vì đã giúp đưa các con tin trở về. “Tôi khen ngợi Tổng thống Trump và các cộng sự của ông ấy vì những nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới”, ông viết trên mạng xã hội X, bày tỏ hy vọng rằng hòa bình sẽ được duy trì. Ông kêu gọi “các biện pháp bình đẳng về hòa bình, phẩm giá và an toàn” cho cả người Israel và người Palestine.

Ông Trump và các lãnh đạo từ Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 13/10 tại Sharm el-Sheikh, trên Bán đảo Sinai của Ai Cập. Theo giai đoạn đầu của thỏa thuận, Israel đã rút quân khỏi một số khu vực Dải Gaza, trong khi Hamas trả tự do cho 20 con tin còn lại, để đổi lấy việc Israel thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine.

Tại lễ ký kết, ông Trump nói rằng "mọi người đều hài lòng" với thỏa thuận, và rằng cuộc chiến nổ ra vào tháng 10/2023 đã kết thúc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi những nỗ lực của ông Trump, mô tả ông là "người bạn tuyệt vời nhất" mà Israel từng có.

Hiện vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận có được thực hiện đầy đủ hay không. Cho đến nay, Israel vẫn từ chối cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, trong khi Hamas từ chối giải giáp. Lệnh ngừng bắn trước đó đạt được vào tháng 1 đã sụp đổ sau hai tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AP)

Nga bày tỏ lo ngại

Trả lời truyền thông Ả-Rập hôm 13/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Dải Gaza là "điều tốt nhất trên bàn đàm phán" vào lúc này.

Ông Lavrov nói rằng điều cần thiết là "chấm dứt đổ máu càng sớm càng tốt và giải quyết các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng" ở Dải Gaza.

Tuy nhiên ông lưu ý, "vấn đề Palestine sẽ không thể giải quyết bằng cách này".

Theo ông Lavrov, kế hoạch của ông Trump chủ yếu tập trung vào tình hình ở Dải Gaza, và chỉ đề cập đến vấn đề Nhà nước Palestine một cách chung chung. Ông nhận định, giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột Israel - Palestine sẽ đòi hỏi "việc thành lập Nhà nước Palestine thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ trong phạm vi biên giới năm 1967", phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nói thêm rằng, Mátxcơva vẫn cam kết với giải pháp hai nhà nước cho cuộc khủng hoảng này.

Mỹ và Israel là hai trong số 10 quốc gia đã thẳng thừng bác bỏ giải pháp hai nhà nước tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng trước.

Nhà nước Palestine hiện được 157 trong số 193 thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nhiều lần tuyên bố Nhà nước Palestine "sẽ không bao giờ được thành lập".