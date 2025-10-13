Phong trào Hamas trả tự do cho những con tin Israel đầu tiên

TPO - Phong trào Hamas đã trao trả một số con tin cho Israel, một bước đi quan trọng trong việc chấm dứt hai năm xung đột tàn khốc ở Dải Gaza và là một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

Phát biểu trước hàng nghìn người dân tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, quân đội Israel cho biết đã tiếp nhận bảy trong số 20 con tin còn sống sau khi họ được Hội Chữ thập đỏ đưa ra khỏi Dải Gaza.

"Tôi rất phấn khích. Tôi tràn đầy hạnh phúc. Thật khó để tưởng tượng cảm giác của tôi lúc này. Tôi đã không ngủ suốt đêm", Viki Cohen - mẹ của con tin Nimrod Cohen - chia sẻ khi bà đến Reim, một doanh trại quân sự của Israel, nơi tiếp nhận các con tin.

13 con tin còn sống còn lại, cùng với thi thể của 26 con tin đã thiệt mạng cũng dự kiến ​​sẽ được Hamas trao trả vào ngày 13/10. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho gần 2.000 người Palestine bị giam giữ và tù nhân đã bị kết án.

Hàng nghìn người tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv. (Ảnh: Reuters)

Đoàn xe chở các con tin được Hamas thả tự do đến Reim. (Ảnh: Reuters)

Các con tin Israel đầu tiên được trao trả. (Nguồn: RT)

Tại Dải Gaza, khoảng một chục tay súng đeo khẩu trang và mặc đồ đen, dường như là thành viên của nhóm vũ trang Hamas, đã đến Bệnh viện Nasser - nơi một sân khấu và ghế ngồi đã được dựng lên để chào đón các tù nhân Palestine trở về.

"Tôi hy vọng những hình ảnh này có thể là hồi kết cho cuộc chiến. Chúng tôi đã mất bạn bè và người thân, chúng tôi đã mất nhà cửa và thành phố của mình", Emad Abu Joudat (57 tuổi) chia sẻ khi ông theo dõi quá trình chuẩn bị bàn giao con tin trên điện thoại.

Việc trả tự do là một trong những phần quan trọng nhất, là giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tuần trước.

Hai năm xung đột đã biến Dải Gaza trở thành đống đổ nát và gây ra một thảm họa nhân đạo trên quy mô lớn. Xung đột cũng đã định hình lại Trung Đông thông qua các cuộc xung đột của Israel với Iran, phong trào Hezbollah của Li-băng và phong trào Houthi của Yemen.

Tiến trình hướng tới một nền hòa bình lâu dài hiện phụ thuộc vào các cam kết toàn cầu, có thể được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối ngày 13/10 với sự tham gia của hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Gần trại tị nạn Reim của Israel - nơi tập trung các con tin để đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, người dân đã xếp hàng dọc các con đường, vẫy cờ Israel.

Tại các nhà tù của Israel, khoảng 1.966 người bị giam giữ đã lên xe buýt và hầu hết dự kiến ​​sẽ được thả tại Bệnh viện Nasser ở Dải Gaza.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 13/10, nhóm vũ trang của Hamas khẳng định cam kết tuân thủ các điều khoản và thời hạn của thỏa thuận, tùy thuộc vào việc Israel có tuân thủ hay không. Hamas cho biết, Israel đã đồng ý ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi sau khi không thể giải thoát các con tin thông qua cuộc tấn công quân sự.

Xung đột ở Dải Gaza bùng phát sau một cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel sau đó đã tàn phá Dải Gaza, khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng.