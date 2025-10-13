Trung Quốc đạt bước đột phá trong ghép tạng: Gan lợn hoạt động trong cơ thể người

TPO - Các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc đã lần đầu tiên cấy ghép một phần gan lấy từ một con lợn biến đổi gien cho một bệnh nhân ung thư.

(Ảnh: New York Times)

Ca phẫu thuật đặc biệt này được mô tả trong một bài báo trên Tạp chí Gan học. Theo đó, các bác sĩ đã ghép một phần gan lợn vào gan một bệnh nhân 71 tuổi sau khi cắt bỏ một khối u có kích thước bằng quả bưởi.

Ca phẫu thuật mang lại kết quả khả quan ban đầu. Thùy gan được cấy ghép từ lợn đã hoạt động, sản xuất mật và tổng hợp các yếu tố đông máu. Cơ thể bệnh nhân không đào thải phần gan ghép. Điều này giúp thùy gan còn lại của bệnh nhân tái tạo và phát triển.

Tuy nhiên, 38 ngày sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã phải cắt bỏ phần gan ghép khi các biến chứng xuất hiện.

Bệnh nhân - đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư gan - đã qua đời sau hơn 5 tháng rưỡi. Các tác giả của bài báo cho biết, bệnh nhân không đủ điều kiện để nhận nội tạng hiến tặng vì ông bị ung thư giai đoạn cuối và xơ gan liên quan đến viêm gan B.

Trong bài bình luận đi kèm, đồng tác giả của báo cáo - bác sĩ Heiner Wedemeyer - đã ca ngợi quy trình này là một "bước đột phá" và một "cột mốc lâm sàng lịch sử", mặc dù ông lưu ý rằng đây là trường hợp duy nhất, vẫn còn nhiều việc phải làm để ngăn ngừa các biến chứng và tình trạng đông máu quá mức.

Ông viết: "Một kỷ nguyên mới của ngành ghép gan đã bắt đầu".

Bác sĩ Heidi Yeh, phó giáo sư tại Trường Y Harvard và là bác sĩ phẫu thuật ghép tạng, cho biết các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rất dũng cảm khi thử nghiệm một quy trình như vậy. Vì công trình thử nghiệm ban đầu về việc cấy ghép gan từ lợn được chỉnh sửa gien vào loài linh trưởng không phải người đã không thành công, khiến nhiều nhà khoa học nản lòng.

"Tôi nghĩ đây là một bước tiến đột phá”, bác sĩ Yeh nói. "Họ đã cấy ghép gan lợn vào người trong một tháng, và người đó vẫn sống khỏe mạnh trong quá trình này".

Nỗ lực này cho thấy các bác sĩ Trung Quốc đang hành động nhanh chóng và quyết liệt trong nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng nội tạng lợn biến đổi gien để điều trị cho các bệnh nhân nước này.

Bệnh gan là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng ở Trung Quốc, với hơn 300.000 người bị suy gan mỗi năm và tình trạng thiếu hụt nội tạng hiến tặng. Năm 2022, chỉ có khoảng 6.000 người ở Trung Quốc được ghép gan từ người hiến tặng.

Sun Beicheng, bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Y An Huy (tỉnh An Huy) và là tác giả chính của bài báo nói trên, cho biết kế hoạch ban đầu là ghép gan lợn trong thời gian ngắn và sẽ lấy gan ra khỏi bệnh nhân sau khi các bác sĩ quan sát càng lâu càng tốt.

"Tôi không bao giờ muốn giữ gan lợn trong cơ thể quá lâu - tôi nghĩ điều đó là không thể", bác sĩ Sun nói trong một cuộc phỏng vấn. "Mục đích của tôi là để nó đóng vai trò như một cầu nối cho đến khi gan có thể tái tạo hoặc phục hồi, hoặc tìm được gan của người hiến tặng".

Giới y khoa Trung Quốc cũng mong muốn sử dụng thận từ lợn biến đổi gien để điều trị cho hơn 1,2 triệu bệnh nhân bị suy thận.

Các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc gần đây đã báo cáo về trường hợp một phụ nữ 69 tuổi sống với một quả thận ghép từ một con lợn được chỉnh sửa gen trong hơn sáu tháng.

Trung Quốc cũng là nơi diễn ra ca phẫu thuật cấy ghép phổi lợn cho một bệnh nhân chết não, một thủ thuật được coi là đầy thách thức và chưa từng được thử nghiệm ở bất kỳ nơi nào khác.