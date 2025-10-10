Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza chính thức có hiệu lực

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/10 tuyên bố, lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza đã bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ tiếp tục ở lại Dải Gaza để gây sức ép với Hamas cho đến khi nhóm này giải giáp vũ khí.

Theo thông báo trên mạng xã hội, quân đội Israel đã hoàn tất việc rút quân về các vị trí được thống nhất theo thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, vào lúc 12h trưa (giờ địa phương).

“Lực lượng IDF đã bắt đầu bố trí dọc theo các tuyến triển khai để chuẩn bị cho thỏa thuận ngừng bắn và việc trả tự do cho các con tin”, quân đội Israel tuyên bố. “Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam vẫn đang được triển khai trong khu vực và sẽ tiếp tục loại bỏ mọi mối đe dọa trước mắt".

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố lực lượng Israel sẽ ở lại Dải Gaza để gây sức ép với Hamas cho đến khi nhóm này giải giáp vũ khí.

Cùng ngày, đài phát thanh quân đội Israel cho biết, 11 tù nhân Hamas sẽ được thả như một phần của thỏa thuận ngừng bắn Dải Gaza. Danh sách những người được thả “đã thay đổi vào phút chót”.

Đổi lại, Hamas dự kiến ​​sẽ thả 20 con tin Israel còn sống cùng lúc.

68e8d3df20302769937f80c6.jpg
Người dân Palestine ăn mừng hôm 9/10 sau khi có thông tin về lệnh ngừng bắn. (Ảnh: Getty Images)

Chính phủ Israel trước đó đã phê duyệt "giai đoạn một" của thỏa thuận ngừng bắn, cho phép IDF có 24 giờ để rút quân.

Sau 72 giờ, Hamas sẽ thả tất cả các con tin còn sống. Còn Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang thụ án chung thân, và 1.700 người dân Dải Gaza bị giam giữ kể từ năm 2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Kế hoạch 20 điểm, được Nhà Trắng công bố tháng trước, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trao đổi tất cả các con tin do Hamas bắt giữ để lấy tù nhân Palestine tại Israel. Kế hoạch này cũng dự kiến ​​biến Dải Gaza thành một "khu vực không cực đoan, không khủng bố" sau khi quân đội Israel rút lui, đồng thời loại trừ Hamas khỏi chính quyền Dải Gaza.

68e8d6caa6184b8ee1502cf5.jpg
Người dân Palestine quay trở về phía bắc Dải Gaza sau khi Israel rút quân. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức cấp cao của Hamas - Khalil al-Hayya - tuyên bố vào cuối ngày 9/10 rằng cuộc chiến ở Dải Gaza đã kết thúc, đồng thời cho biết kế hoạch của ông Trump sẽ mở ra một "lệnh ngừng bắn vĩnh viễn". Ông nói thêm rằng, nhóm này đã nhận được "sự đảm bảo" từ Washington và các bên trung gian khác rằng giao tranh sẽ không tiếp diễn.

Truyền thông Dải Gaza sáng 10/10 đưa tin, người dân đã bắt đầu quay trở lại các khu định cư sau khi lực lượng Israel rút quân.

Minh Hạnh
Reuters, RT
