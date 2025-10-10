Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ đưa quân đến Trung Đông để giám sát thỏa thuận giữa Hamas và Israel

Minh Hạnh

TPO - Mỹ sẽ triển khai 200 binh sĩ tới Israel để thành lập một lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ các nỗ lực ổn định tại Dải Gaza. Tuy nhiên, số binh sĩ này sẽ chỉ hoạt động ở Israel, không đến Dải Gaza.

bzqzbis72zpjnjcgmyiq63xdsa.jpg
(Ảnh: Reuters)

Một quan chức Mỹ cho biết, Bộ Tư lệnh Trung ương Quân đội Mỹ sẽ chịu trách nhiệm thành lập nhóm đặc nhiệm được gọi là Trung tâm Điều phối Dân sự - Quân sự, hay CMCC.

Nhiệm vụ của CMCC sẽ là tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng viện trợ vào Dải Gaza, bao gồm hỗ trợ an ninh.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội, rằng các quân nhân Mỹ sẽ được giao nhiệm vụ giám sát thỏa thuận Dải Gaza tại Israel và sẽ phối hợp với các lực lượng quốc tế khác trên thực địa.

Hai quan chức, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết quân đội Mỹ sẽ là nòng cốt của CMCC. Họ là những người có chuyên môn về lập kế hoạch, an ninh, hậu cần và kỹ thuật.

Nhóm này cũng sẽ bao gồm đại diện từ quân đội Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể là Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. CMCC sẽ phối hợp với lực lượng Israel và các lực lượng an ninh khác để tránh xung đột.

“Không có binh sĩ Mỹ nào có ý định tiến vào Dải Gaza”, một quan chức khẳng định.

Nhóm quan chức Mỹ cho biết, họ hy vọng thỏa thuận về Dải Gaza - một khi được thực hiện - sẽ làm dịu căng thẳng trong khu vực, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về các thỏa thuận bình thường hóa hơn nữa giữa Israel và các quốc gia Ả-rập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình đã làm trung gian cho Hiệp định Abraham - thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Maroc và Sudan.

Ông Trump hôm 9/10 cho biết, ông dự định sẽ đến Trung Đông vào cuối tuần này, sau khi giúp dàn xếp một thỏa thuận thả con tin giữa Hamas và Israel.

Minh Hạnh
Reuters
