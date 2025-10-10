Tổng thống Nga Putin nói về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay chở khách của Azerbaijan

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev, rằng một vụ xâm nhập máy bay không người lái (UAV) là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến vụ tai nạn chết người năm 2024 của một máy bay Azerbaijan Airlines đang trên đường đến Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu trước thềm cuộc hội đàm song phương ngày 9/10, Tổng thống Putin cho biết, hệ thống phòng không Nga đã phát hiện ba UAV bay qua biên giới Nga vào đêm xảy ra thảm kịch". Một chiếc trong số đó "đang ở trên không" vào thời điểm máy bay dân sự bị bắn trúng.

"Nguyên nhân thứ hai là do trục trặc kỹ thuật trong hệ thống phòng không Nga. Hai tên lửa đã được phóng đi, nhưng không bắn trúng trực tiếp vào máy bay", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết, các tên lửa có khả năng đã tự hủy cách máy bay khoảng 10 m. Chiếc máy bay dân sự "nhiều khả năng bị trúng mảnh vỡ chứ không phải đầu đạn con" của tên lửa đánh chặn Nga. Vì nếu trúng đầu đạn con, máy bay sẽ phải hứng chịu thiệt hại thảm khốc ngay lập tức. Trong khi đó, phi hành đoàn trên chiếc máy bay của Azerbaijan Airlines lúc đầu đã tưởng nhầm rằng máy bay va chạm với chim.

Vụ tai nạn xảy ra tháng 12/2024 gần thành phố Grozny của Nga. Phi hành đoàn của chiếc máy bay chở khách loại Embraer 190 đã cố gắng chuyển hướng, nhưng cuối cùng máy bay đã va chạm khi hạ cánh gần Aktau (Kazakhstan), khiến 38 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương.

Tổng thống Putin cho biết, tất cả các thông tin chi tiết về vụ tai nạn cần được phân tích đầy đủ. Ông cam kết Nga sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ về việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Ông cũng khẳng định sẽ "đánh giá hành động của tất cả những người liên quan về mặt pháp lý”.

Tổng thống Nga Putin đã nhắc lại lời xin lỗi trước đó với người đồng cấp Azerbaijan về thảm kịch: "Thời điểm đó, trong cuộc điện đàm đầu tiên, tôi đã xin lỗi vì thảm kịch xảy ra ngay trên không phận Nga và gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình những người đã thiệt mạng".

Tổng thống Azerbaijan cảm ơn ông Putin về thông tin cập nhật và bày tỏ tin tưởng rằng cuộc điều tra của Nga sẽ "đi đến tận cùng" của vụ tai nạn một cách khách quan.

Nga đã nhiều lần gửi lời chia buồn đến Azerbaijan vì vụ tai nạn. Mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi đáng kể sau vụ việc.