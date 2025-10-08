Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Nga Putin: Lực lượng Ukraine đang rút lui trên mọi mặt trận

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát gần 5.000 km2 lãnh thổ ở Ukraine trong năm 2025, đồng thời vẫn giữ thế chủ động chiến lược trên chiến trường.

ypez6ifalbnlbai3mbn4x53plm.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 7/10 trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga hôm 7/10, Tổng thống Putin cho biết, lực lượng Ukraine đang rút lui trên tất cả các khu vực của mặt trận. Ông nói rằng Kiev đang cố gắng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng điều đó sẽ không giúp thay đổi tình hình trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

"Vào thời điểm này, lực lượng vũ trang Nga hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược", ông Putin phát biểu tại cuộc họp ở tây bắc nước Nga, gần thành phố St. Petersburg, theo biên bản ghi chép từ Điện Kremlin. “Năm nay, chúng ta đã giành quyền kiểm soát gần 5.000 km2 lãnh thổ, cụ thể là 4.900 km2 và 212 khu định cư”.

Theo Tổng thống Putin, các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt không thay đổi, là “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa” Ukraine.

sjl2uzfi2vjipljcqd3ayx6h2m.jpg
(Ảnh: Reuters)

Cũng tại cuộc họp, tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga - cho biết, lực lượng Nga đang "tiến quân trên hầu hết mọi hướng" của tiền tuyến dài 1.250 km, bất chấp việc lực lượng Ukraine tìm mọi cách làm chậm bước tiến của Nga.

Theo ông Gerasimov, giao tranh quyết liệt nhất đang diễn ra ở Pokrovsk và các khu vực hướng về Dnipropetrovsk. Cùng lúc đó, lực lượng Nga đang tiến về các thành phố chủ chốt Siversk và Kostyantynivka thuộc chiến trường chính Donetsk, tiến về phía nam tại các tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Họ cũng đang thiết lập vùng đệm ở các tỉnh Sumy và Kharkiv, đẩy lui lực lượng Ukraine khỏi thành phố Kupiansk.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo quân đội nước này đã giành thêm hai ngôi làng dọc theo mặt trận.

Minh Hạnh
Reuters
