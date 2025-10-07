Hungary 'không có nghĩa vụ phải ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu'

TPO - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc, Ukraine đang lợi dụng xung đột với Nga như một “chiêu bài gây sức ép” để có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: Getty Images)

Những bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6/10 tuyên bố, Kiev "sẽ gia nhập Liên minh châu Âu - dù có sự ủng hộ của ông Orban hay không", đồng thời khẳng định quyết định này "là lựa chọn của người dân Ukraine". Tổng thống Zelensky cũng đề xuất EU thay đổi thủ tục kết nạp thành viên mới, để tránh khả năng Hungary phủ quyết đơn xin gia nhập của Kiev.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Hungary Orban phản bác ông Zelensky, lập luận rằng lãnh đạo Ukraine “đang muốn quyết định thay cho người Hungary” và “một lần nữa sử dụng chiến thuật gây sức ép thường thấy để thúc đẩy các quốc gia ủng hộ nỗ lực quân sự của mình”.

Ông Orban nói thêm, rằng Hungary “không có nghĩa vụ phải ủng hộ Ukraine gia nhập EU”. Ông khẳng định: “Chưa từng có quốc gia nào gây sức ép để gia nhập EU, và lần này cũng vậy. Theo quy định của EU, tư cách thành viên của một quốc gia sẽ được quyết định bởi các quốc gia thành viên khác, một cách nhất trí”.

Thủ tướng Hungary viện dẫn cuộc tham vấn quốc gia Voks năm 2025 của chính phủ, trong đó các quan chức cho biết khoảng 95% người tham gia phản đối việc Ukraine gia nhập khối.

Hungary là một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất nỗ lực gia nhập EU của Ukraine, viện dẫn xung đột đang diễn ra giữa Kiev và Mátxcơva. Budapest cũng phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, cho rằng chúng gây tổn hại đến nền kinh tế châu Âu, và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev.

EU đã nêu rõ rằng Ukraine phải đáp ứng các tiêu chí gia nhập nghiêm ngặt, bao gồm các cải cách nhằm tăng cường pháp quyền và giải quyết nạn tham nhũng. EU vẫn liên tục từ chối đưa ra thời hạn chót để Kiev gia nhập khối.