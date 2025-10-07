Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ muốn biết Ukraine sẽ làm gì với tên lửa Tomahawk

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất trước khi đồng ý cung cấp loại vũ khí này cho Kiev.

fcxwkwuu45pbrcfqb3m5jwta2u.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ có thể cung cấp cho Ukraine. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, đặt Mátxcơva vào tầm ngắm của kho vũ khí Ukraine nếu được Mỹ chuyển giao cho Kiev.

Ngày 6/10, khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi ông đã quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine chưa, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng này và nói rằng “ông đã đưa ra quyết định”.

“Tôi muốn tìm hiểu xem họ sẽ làm gì với số tên lửa này. Họ sẽ đưa chúng đến đâu? Tôi không muốn xung đột leo thang”, ông Trump nói.

Nga và Ukraine chưa bình luận về phát biểu mới nhất của lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết, nếu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, điều đó sẽ dẫn đến sự hủy hoại mối quan hệ giữa Mátxcơva và Washington.

Ông cũng lập luận rằng lực lượng Kiev sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có "sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ".

Reuters, trích dẫn nguồn tin giấu tên, cho biết Mỹ khó có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, vì số tên lửa hiện tại đã được giao cho Hải quân Mỹ và để phục vụ các mục đích sử dụng khác.

Tờ Financial Times cũng đưa tin, một số người thân cận với Tổng thống Trump tỏ ra nghi ngờ về khả năng thay đổi cục diện chiến trường của tên lửa Tomahawk.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Ukraine #tên lửa Tomahawk #Nga #Mỹ #tên lửa tầm xa

Xem thêm

Cùng chuyên mục