Tổng thống Mỹ muốn biết Ukraine sẽ làm gì với tên lửa Tomahawk

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất trước khi đồng ý cung cấp loại vũ khí này cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ có thể cung cấp cho Ukraine. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, đặt Mátxcơva vào tầm ngắm của kho vũ khí Ukraine nếu được Mỹ chuyển giao cho Kiev.

Ngày 6/10, khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi ông đã quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine chưa, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng này và nói rằng “ông đã đưa ra quyết định”.

“Tôi muốn tìm hiểu xem họ sẽ làm gì với số tên lửa này. Họ sẽ đưa chúng đến đâu? Tôi không muốn xung đột leo thang”, ông Trump nói.

Nga và Ukraine chưa bình luận về phát biểu mới nhất của lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết, nếu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, điều đó sẽ dẫn đến sự hủy hoại mối quan hệ giữa Mátxcơva và Washington.

Ông cũng lập luận rằng lực lượng Kiev sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có "sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ".

Reuters, trích dẫn nguồn tin giấu tên, cho biết Mỹ khó có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, vì số tên lửa hiện tại đã được giao cho Hải quân Mỹ và để phục vụ các mục đích sử dụng khác.

Tờ Financial Times cũng đưa tin, một số người thân cận với Tổng thống Trump tỏ ra nghi ngờ về khả năng thay đổi cục diện chiến trường của tên lửa Tomahawk.